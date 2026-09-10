Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга автокредитных банков

Уралсиб вошел в рейтинг российских банков по автокредитному портфелю (восьмое место) и его приросту (седьмое место) по итогам первого полугодия 2026 года

Исследование подготовил портал Бробанк.ру. Эксперты проанализировали отчетность 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 1 июля 2026 года).



В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО за первое полугодие 2026 года. В основе ранжирования — объем валовой балансовой стоимости займов на покупку авто на 1 июля 2026 года. Автокредитный портфель Уралсиба составил 88,4 млрд рублей (на 30 июня 2026 года), а прирост за шесть месяцев — 4,16 млрд рублей (+ 4,94%).

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, а также ознакомиться с условиями получения автокредитов и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков с максимальным приростом портфеля вкладов физлиц.