Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 24%

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам восьми месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза

На 1 сентября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 86,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев текущего года банк выдал займов на покупку авто на сумму 32,9 млрд рублей.

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Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%.

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