Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 24%

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам восьми месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза

На 1 сентября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 86,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев текущего года банк выдал займов на покупку авто на сумму 32,9 млрд рублей.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%.