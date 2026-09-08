Больше 2000 участников собрал трейловый фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest на «Роза Хутор»
Узнали, как прошел T-Банк Rosa Wild Fest 2026 на «Роза Хутор»
В Сочи, на территории всесезонного курорта «Роза Хутор», финишировал масштабный трейловый фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest. Мероприятие проходило три дня — с 4 по 6 сентября. На старт вышли более двух тысяч человек — от новичков до опытных ультрамарафонцев.
Организаторы подготовили 11 вариантов дистанций и форматов. Самой щадящей стала 12-километровая трасса, предназначенная для первого знакомства с горным бегом. Абсолютно иной уровень сложности предлагала дистанция «Горный Король» — 180 километров с почти 14-тысячным набором высоты, на прохождение которой давалось 49 часов.
Стартовые и финишные коридоры в основном размещались в Горной Олимпийской деревне (высота — 1170 метров). Сами маршруты прорезали ландшафты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, благодаря чему участники не только проверяли выносливость, но и наслаждались краснополянской природой.
Кто покорил «Горного Короля»
Главным испытанием фестиваля стала ультрадистанция «Горный Король» — 180 километров с набором высоты порядка 14 000 метров. На прохождение этого маршрута спортсменам отводилось 49 часов.
Результаты дистанции:
Мужчины:
- Александр Орлов — 35:15:44
- Алексей Барышников — 39:41:33
- Михаил Силкин — 39:48:26
Женщины:
- Елена Пшеничная — 42:13:50
- Юлия Тимофеева — 46:05:18
- Мария Бабанина — 48:55:23
Чемпионат России в программе фестиваля
Параллельно на фестивальной площадке 5 сентября разыгрывался Чемпионат России по трейлу. Участники бежали дистанцию KAMENNY STOLB 20 (почти 20 километров с перепадом высот около 1600 метров). Соревнования проводились под контролем Всероссийской федерации легкой атлетики.
Итоги:
Мужчины:
- Александр Антонов — 1:58:32
- Дмитрий Брегеда — 2:03:29
- Алексей Макалюкин — 2:13:44
Женщины:
- Виктория Калинина — 2:19:58
- Надежда Лещинская — 2:31:35
- Елена Бобровская — 2:55:04
4 и 6 сентября состоялись этапы Кубка России по горному бегу — сначала вверх, затем вверх-вниз.
Не только спорт: музыка, йога и лекции
Фестиваль не ограничивался беговыми стартами. В программу включили концерты, открытые тренировки, походы, мастер-классы и йога-сессии. Хедлайнером стал проект Drummatix — их выступление вечером 4 сентября предшествовало старту ультрамарафона и создало особую атмосферу.
Олимпийский акцент: Филиппов и Хоффман
Событие привлекло звезд мирового спорта. Никита Филиппов, недавно ставший серебряным призером Олимпийских игр по ски-альпинизму, и австриец Кристиан Хоффман — олимпийский чемпион по лыжным гонкам с двумя олимпийскими наградами — вышли на старт вместе с остальными участниками.
Филиппов пробежал 6,2 км с набором почти 1100 метров за 49 минут 8 секунд, оставив позади Хоффмана и Алексея Бровина.
Хоффман взял реванш на трассе AIBGA 35 — одной из самых сложных технически. Дистанция в 32,6 км включала два крутых подъема (к Приюту Ветров и Каменному Столбу) и затяжной спуск, суммарный набор — около 2 500 метров. Именно здесь австриец финишировал первым.
Фестиваль, который объединил всех
T-Банк Rosa Wild Fest подтвердил: трейлраннинг — пространство без границ. Кто-то впервые пробовал бежать в горах, кто-то ставил личные рекорды, а зрители получили возможность увидеть спорт высших достижений на фоне кавказских хребтов. Сочетание активностей, музыки и природы превратило трехдневное событие в главную точку притяжения для всего outdoor-сообщества.
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