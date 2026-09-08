Больше 2000 участников собрал трейловый фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest на «Роза Хутор»

В Сочи, на территории всесезонного курорта «Роза Хутор», финишировал масштабный трейловый фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest. Мероприятие проходило три дня — с 4 по 6 сентября. На старт вышли более двух тысяч человек — от новичков до опытных ультрамарафонцев.

Организаторы подготовили 11 вариантов дистанций и форматов. Самой щадящей стала 12-километровая трасса, предназначенная для первого знакомства с горным бегом. Абсолютно иной уровень сложности предлагала дистанция «Горный Король» — 180 километров с почти 14-тысячным набором высоты, на прохождение которой давалось 49 часов.

Стартовые и финишные коридоры в основном размещались в Горной Олимпийской деревне (высота — 1170 метров). Сами маршруты прорезали ландшафты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, благодаря чему участники не только проверяли выносливость, но и наслаждались краснополянской природой.

Кто покорил «Горного Короля»

Главным испытанием фестиваля стала ультрадистанция «Горный Король» — 180 километров с набором высоты порядка 14 000 метров. На прохождение этого маршрута спортсменам отводилось 49 часов.

Результаты дистанции:

Мужчины:

Александр Орлов — 35:15:44

Алексей Барышников — 39:41:33

Михаил Силкин — 39:48:26

Женщины: