Уралсиб вошел в топ-10 банков с максимальным приростом портфеля вкладов физлиц

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб вошел в рейтинг банков с максимальным приростом портфеля вкладов физлиц за июль 2026 года

Прирост розничного депозитного портфеля в Уралсибе за этот период составил 7 млрд рублей. Рейтинг представили аналитики сервиса Бробанк, изучившие динамику объема привлеченных средств населения в российских банках на основе отчетности по форме 101 на сайте ЦБ РФ.

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Уралсиб предлагает линейку розничных вкладов, наиболее востребованными в которой являются вклады вида «Доход». Сейчас доходность по ним варьируется от 8,7% до 13,55% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил новую услугу «Прибыль+» с расширенными условиями для клиентов.

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