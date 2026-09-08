«Здесь я есть». В России запускают проект, который представит перспективы жизни и работы в регионах

Цель проекта — сформировать новую культурную норму о том, что жить и работать в любом городе престижно, интересно и перспективно

Авито Работа и агентство makelove запускают проект «Здесь я есть» для привлечения талантов в регионы присутствия работодателей. В его основе — лендинги, которые собирают информацию о конкретном регионе в едином окне: особенности, возможности для образования и досуга, сервисы для переезда, хорошие истории и яркие таланты, ключевые работодатели и вакансии, истории сотрудников этих компаний и прочее.

Сегодня регионы конкурируют с мегаполисами не только за инвестиции, но и за специалистов. Кадровый резерв небольших городов снижается, растет дефицит кандидатов на рынке труда. При этом у многих нет понимания, как устроена жизнь в других регионах: они не знают о комфортной инфраструктуре, развитых производствах и возможностях быстрого карьерного роста. Как показал июньский опрос Авито Работы, россияне готовы к релокации: каждый пятый участник исследования сообщил, что серьезно рассматривал и уже планирует переезд в другой город ради работы.

Как рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, число резюме, в которых кандидаты сообщают, что готовы к переезду, постоянно растет — летом 2026 года их стало на 12% больше, чем год назад: «Проект «Здесь я есть» — это ответ на структурный дефицит, который как правило имеет региональную специфику. Авито Работа выступает главным цифровым хабом: для 72+ млн пользователей она закрывает все жизненные сценарии — работа, жилье, авто. Это делает возможности компаний из небольших городов максимально видимыми для широкой аудитории». Проект «Здесь я есть» объединяет цифровые возможности Авито с экспертизой makelove в создании территориальных брендов. Вместе команды создают пространство, в котором регионы могут рассказать о возможностях для жизни и работы, а люди — открыть для себя новые места для следующего этапа жизни. «Раньше мы неоднократно сталкивались со стигмой в отношении работы в регионах, но сейчас молодые специалисты все чаще рассматривают возможности за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Все больше людей ищут не просто карьеру, а качество жизни. Поэтому мы запускаем проекты, которые показывают, что регионы — это не альтернатива успеху, а один из путей к нему», — добавил сооснователь агентства makelove Ираклий Маргания.