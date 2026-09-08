Эксперты рассказали, как ИИ помогает бизнесу освободить время от рутины

Искусственный интеллект может стать инструментом для решения кадровых вопросов, снижения издержек и ускорения работы с документами

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса», разработавшая ИИ-платформу ГигаЧат Бизнес, проанализировала запросы российского бизнеса на внедрение искусственного интеллекта. Согласно исследованию, 56% российских компаний хотят использовать ИИ-агентов в своей работе, а главной целью называют оптимизацию процессов (40,4%) и сокращение времени на рутинные операции (15,6%).

Эксперты выделили пять ключевых направлений, где ИИ-агенты уже сегодня могут принести бизнесу ощутимую пользу:

1. Обработка документов и документооборот

Как показало исследование, главный запрос бизнеса — автоматизация составления, проверки и согласования документов. ИИ-агенты способны автоматически проверять реквизиты, сверять данные в счетах и проводить первичное согласование типовых договоров. Таким образом, время обработки одного документа сокращается с часов до минут.

2. Консультирование клиентов и обработка обращений

ИИ-консультант, интегрированный в CRM или чат на сайте, работает круглосуточно: мгновенно отвечает на вопросы о наличии товара, статусе заказа или условиях доставки, а также предлагает персонализированные акции. Это повышает качество сервиса без расширения штата менеджеров.

3. Анализ данных и формирование отчетов

Собственники и топ-менеджеры часто тратят часы на сведение цифр из разных таблиц и учетных систем. ИИ-агент может взять на себя сбор еженедельных отчетов по продажам, визуализацию динамики и подготовку черновиков презентаций для совещаний. Это особенно актуально для производственных предприятий, где скорость управленческих решений напрямую влияет на конкурентоспособность.

4. Сметы и расчеты в строительстве

Использование ИИ для анализа документации заказчика и подготовки технических описаний позволяет учитывать переменные, которые человек может упустить при ручном расчете, и помогает избежать ошибок в ценообразовании.

5. Закупки и логистика

ИИ-агенты могут в фоновом режиме отслеживать цены поставщиков, управлять складскими запасами и готовить документацию для таможни. Для компаний, работающих с импортом или экспортом, это означает ускорение прохождения грузов и снижение рисков, связанных с простоями и штрафами.

Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв, многие предприниматели уже используют искусственный интеллект в своей повседневной деятельности — и доверие к технологии растет с каждым реализованным проектом: «Наибольший потенциал дает именно комплексное внедрение генеративных технологий в масштабах всей компании. Поэтому запросы бизнеса постепенно смещаются от точечной автоматизации отдельных операций к системному переводу бизнес-процессов на мультиагентные ИИ-платформы».

* В рамках исследования компании со всей страны отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. В опросе участвовали 308 крупных компании из отраслей торговли (19% от общего числа опрошенных компаний), строительства (14%), промышленности (10%), недвижимости (9%), АПК (8%), пищевого производства (6%), транспорта (5%), машиностроения (4%), ТЭК (3%) и других (4,5%).