Эксперты рассказали, как ИИ помогает бизнесу освободить время от рутины

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото drobotdean с сайта https://www.magnific.com
    © Фото drobotdean с сайта https://www.magnific.com

Искусственный интеллект может стать инструментом для решения кадровых вопросов, снижения издержек и ускорения работы с документами

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса», разработавшая ИИ-платформу ГигаЧат Бизнес, проанализировала запросы российского бизнеса на внедрение искусственного интеллекта. Согласно исследованию, 56% российских компаний хотят использовать ИИ-агентов в своей работе, а главной целью называют оптимизацию процессов (40,4%) и сокращение времени на рутинные операции (15,6%).

Читайте также:

Эксперты выделили пять ключевых направлений, где ИИ-агенты уже сегодня могут принести бизнесу ощутимую пользу:

1. Обработка документов и документооборот
Как показало исследование, главный запрос бизнеса — автоматизация составления, проверки и согласования документов. ИИ-агенты способны автоматически проверять реквизиты, сверять данные в счетах и проводить первичное согласование типовых договоров. Таким образом, время обработки одного документа сокращается с часов до минут.

2. Консультирование клиентов и обработка обращений
ИИ-консультант, интегрированный в CRM или чат на сайте, работает круглосуточно: мгновенно отвечает на вопросы о наличии товара, статусе заказа или условиях доставки, а также предлагает персонализированные акции. Это повышает качество сервиса без расширения штата менеджеров.

3. Анализ данных и формирование отчетов
Собственники и топ-менеджеры часто тратят часы на сведение цифр из разных таблиц и учетных систем. ИИ-агент может взять на себя сбор еженедельных отчетов по продажам, визуализацию динамики и подготовку черновиков презентаций для совещаний. Это особенно актуально для производственных предприятий, где скорость управленческих решений напрямую влияет на конкурентоспособность.

4. Сметы и расчеты в строительстве
Использование ИИ для анализа документации заказчика и подготовки технических описаний позволяет учитывать переменные, которые человек может упустить при ручном расчете, и помогает избежать ошибок в ценообразовании.

5. Закупки и логистика
ИИ-агенты могут в фоновом режиме отслеживать цены поставщиков, управлять складскими запасами и готовить документацию для таможни. Для компаний, работающих с импортом или экспортом, это означает ускорение прохождения грузов и снижение рисков, связанных с простоями и штрафами.

Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв, многие предприниматели уже используют искусственный интеллект в своей повседневной деятельности — и доверие к технологии растет с каждым реализованным проектом: «Наибольший потенциал дает именно комплексное внедрение генеративных технологий в масштабах всей компании. Поэтому запросы бизнеса постепенно смещаются от точечной автоматизации отдельных операций к системному переводу бизнес-процессов на мультиагентные ИИ-платформы».

* В рамках исследования компании со всей страны отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. В опросе участвовали 308 крупных компании из отраслей торговли (19% от общего числа опрошенных компаний), строительства (14%), промышленности (10%), недвижимости (9%), АПК (8%), пищевого производства (6%), транспорта (5%), машиностроения (4%), ТЭК (3%) и других (4,5%).

Как писали Юга.ру, кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей — участниками программы станут 48 чиновников.

Бизнес-сообщество Искусственный интеллект Сбербанк Технологии

Новости

Экс-вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря мира
«Кубанская ярмарка» с бюджетом 144 млн рублей может не состояться из-за жалобы в ФАС
Авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона
Сочинку осудят за осквернение военного мемориала, а ее соучастник ушел на СВО
Осень началась с бури. На Земле зафиксировали первый геомагнитный удар сезона
Сотрудникам «Почты России» разрешили использовать антидроновые ружья

Лента новостей

Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
Сегодня, 17:27
Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
большое интервью с Юрием Красильниковым
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Вчера, 18:45
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Как юг России переживает новую волну топливного кризиса
Без «Мстителей» и «Дюны»?
Сегодня, 11:24
Без «Мстителей» и «Дюны»?
В российских кинотеатрах могут перестать показывать зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания»

Реклама на сайте