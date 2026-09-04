Уралсиб запустил новую услугу «Прибыль+» с расширенными условиями для клиентов

«Прибыль+» от Уралсиба: дополнительные возможности по картам, счетам и переводам

Банк Уралсиб представил новую услугу «Прибыль+» для физических лиц. Подключение продукта дает клиентам расширенные условия сразу по нескольким банковским сервисам: дебетовым картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям.

В рамках «Прибыль+» клиенты получают дополнительные возможности по программе «Уралсиб Бонус». Вместо стандартных трех категорий для повышенного кешбэка можно выбрать пять. Еще две дополнительные категории становятся доступны уже на следующий день после подключения услуги.

Кроме того, увеличивается максимальный размер начисляемых бонусов — до 6 тыс. бонусных рублей в месяц. При этом в категориях с повышенным кешбэком можно получить не более 1 тыс. бонусных рублей.