Уралсиб запустил новую услугу «Прибыль+» с расширенными условиями для клиентов
«Прибыль+» от Уралсиба: дополнительные возможности по картам, счетам и переводам
Банк Уралсиб представил новую услугу «Прибыль+» для физических лиц. Подключение продукта дает клиентам расширенные условия сразу по нескольким банковским сервисам: дебетовым картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям.
В рамках «Прибыль+» клиенты получают дополнительные возможности по программе «Уралсиб Бонус». Вместо стандартных трех категорий для повышенного кешбэка можно выбрать пять. Еще две дополнительные категории становятся доступны уже на следующий день после подключения услуги.
Кроме того, увеличивается максимальный размер начисляемых бонусов — до 6 тыс. бонусных рублей в месяц. При этом в категориях с повышенным кешбэком можно получить не более 1 тыс. бонусных рублей.
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Отдельные преимущества предусмотрены по процентам. Клиентам начисляются проценты на остаток по карте «Прибыль», а также предоставляется повышенная ставка по накопительному счету «Уралсиб счет».
В услугу также включен бесплатный сервис уведомлений.
Еще одно преимущество «Прибыль+» — возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах других банков. Лимит таких операций составляет до 50 тыс. рублей в месяц.
Для переводов через Систему быстрых платежей также предусмотрены расширенные условия. Без комиссии можно переводить на карты других банков до 150 тыс. рублей в месяц в рамках установленного лимита.
Как писали Юга.ру, Уралсиб начислит 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг в сентябре.