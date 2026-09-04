Уралсиб начислит 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг в сентябре
Уралсиб предложил клиентам кешбэк за электричество, воду и другие услуги ЖКХ
Банк Уралсиб запустил специальную акцию для клиентов, которая позволяет получить кешбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг. В рамках предложения можно вернуть 3% от суммы платежей, при этом максимальный размер кешбэка составляет 2 тыс. рублей.
Акция «Включайся в чате — получи кешбэк за ЖКУ» распространяется на оплату электричества, воды, газа и отопления. Также кешбэк можно получить за содержание и ремонт жилья, вывоз коммунальных отходов и другие жилищно-коммунальные услуги.
Воспользоваться предложением смогут клиенты банка, которые до 31 августа не оплачивали ЖКУ с помощью продуктов и сервисов Уралсиба. Акция действует до 30 сентября. Узнать подробности можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700-77-16.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком на школьные товары