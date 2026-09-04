Уралсиб начислит 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг в сентябре

Уралсиб предложил клиентам кешбэк за электричество, воду и другие услуги ЖКХ

Банк Уралсиб запустил специальную акцию для клиентов, которая позволяет получить кешбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг. В рамках предложения можно вернуть 3% от суммы платежей, при этом максимальный размер кешбэка составляет 2 тыс. рублей.

Акция «Включайся в чате — получи кешбэк за ЖКУ» распространяется на оплату электричества, воды, газа и отопления. Также кешбэк можно получить за содержание и ремонт жилья, вывоз коммунальных отходов и другие жилищно-коммунальные услуги.