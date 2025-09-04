Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал призером «книжного Оскара»

31 августа магазин «Бабушка-ракета» в своем телеграм-канале сообщил об участии в ежегодной премии «Ревизор» в номинации «Книжный магазин года». Также в конкурсе участвовала создательница «Бабушки-ракеты» Алена Гарматина — она боролась за приз лучшего управляющего книжного магазина.

«Нам очень близка цель конкурса — повысить значимость книги и чтения», — отметили сотрудники «Бабушки-ракеты».

«Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в книжной индустрии, который проводится с 2012 года при поддержке журнала «Книжная индустрия». В профессиональных кругах премию называют «книжным Оскаром».



По итогам «Ревизора» определяют лучших редакторов издательств, лучшие книжные магазины, продавцов года и другое. В этом году в конкурсе приняли участие 180 проектов из 38 городов России.

2 сентября журнал «Книжная индустрия» подвел итоги конкурса и объявил победителей.

«Бабушка-ракета» вошла в шорт-лист и получила специальный диплом в номинации «Книжный магазин года», но не одержала победу — первое место занял магазин «Подписные издания» из Санкт-Петербурга.