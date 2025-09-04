Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал призером «книжного Оскара»

Краснодарский край, Вся Россия

Книжный магазин «Бабушка-ракета» вошел в шорт-лист престижного конкурса

31 августа магазин «Бабушка-ракета» в своем телеграм-канале сообщил об участии в ежегодной премии «Ревизор» в номинации «Книжный магазин года». Также в конкурсе участвовала создательница «Бабушки-ракеты» Алена Гарматина — она боролась за приз лучшего управляющего книжного магазина. 

«Нам очень близка цель конкурса — повысить значимость книги и чтения», — отметили сотрудники «Бабушки-ракеты».

«Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в книжной индустрии, который проводится с 2012 года при поддержке журнала «Книжная индустрия». В профессиональных кругах премию называют «книжным Оскаром».

По итогам «Ревизора» определяют лучших редакторов издательств, лучшие книжные магазины, продавцов года и другое. В этом году в конкурсе приняли участие 180 проектов из 38 городов России.

2 сентября журнал «Книжная индустрия» подвел итоги конкурса и объявил победителей. 

«Бабушка-ракета» вошла в шорт-лист и получила специальный диплом в номинации «Книжный магазин года», но не одержала победу — первое место занял магазин «Подписные издания» из Санкт-Петербурга. 

Краснодарский книжный «Чарли» открылся в историческом особняке:

«Мы проиграли «Подписным изданиям». Тот случай, когда приятно быть вторыми. Создавая «Бабушку-ракету» полтора года назад в Краснодаре, конечно же, мы мечтали о Подписных. В первую очередь по стилю подачи чтения: вкусно, модно, нескучно, ярко», — отметили сотрудники «Бабушки-ракеты» 

Создательница краснодарского книжного стала призером и вошла в финал, но первое место завоевали директор «Дома книги» (Казань) Наталья Белеску и управляющий магазина «Книжная лавка писателей» (Санкт-Петербург) Егор Правитский. 

«Поуправляли, отметились, теперь смотрим смелее в образовательные и книжно-популярные проекты на следующий год», — подчеркнули в телеграм-канале краснодарского книжного. 

Напомним, книжный магазин «Бабушка-ракета» открылся в марте 2024 года по улице Коммунаров, 58Г. За это время книжный проводил встречи с писательницами, бесплатные показы мультфильмов, гаражные распродажи, ярмарки и многое другое. Также магазин собирал книги для благотворительной распродажи в пользу центров спасения животных и экоцентра «Чистая среда».

Как писали Юга.ру, 3 сентября торговцы чистяковского книжного рынка в Краснодаре пожаловались на резкое повышение аренды. 

