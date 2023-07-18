В Краснодаре чиновники и рэпер PLC занялись проектом строительства спортивной площадки во дворе многоэтажки

Власти Краснодара начали сотрудничество с рэпером PLC по вопросу строительства спортивной площадки, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

«Ежедневно в тесном сотрудничестве прорабатывается вопрос реализации проекта с инвестором и профильными структурами администрации города», — сказали в мэрии.

Как писали Юга.ру, в мае PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем есть кадры, как футболисты «ФК Краснодар» играют в футбол с детьми во дворе дома на улице Гудимы, 26.

Позже рэпер соообщил о планах построить во дворе новую спортивную площадку. Но жители дома выступили против этой инициативы. Тогда помочь музыканту решили городские власти.