В Краснодаре чиновники и рэпер PLC занялись проектом строительства спортивной площадки во дворе многоэтажки
Мэрия Краснодара и рэпер PLC начали прорабатывать реализацию проекта по строительству спортплощадки
Власти Краснодара начали сотрудничество с рэпером PLC по вопросу строительства спортивной площадки, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».
«Ежедневно в тесном сотрудничестве прорабатывается вопрос реализации проекта с инвестором и профильными структурами администрации города», — сказали в мэрии.
Как писали Юга.ру, в мае PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем есть кадры, как футболисты «ФК Краснодар» играют в футбол с детьми во дворе дома на улице Гудимы, 26.
Позже рэпер соообщил о планах построить во дворе новую спортивную площадку. Но жители дома выступили против этой инициативы. Тогда помочь музыканту решили городские власти.
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