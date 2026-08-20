Сбер проведет в Краснодаре масштабный «Бизнес-Фест» для предпринимателей

Масштабный бесплатный фестиваль для предпринимателей и самозанятых, организованный Сбером, пройдет 3 сентября

Сбер проведет в Краснодаре «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. Мероприятие состоится 3 сентября на площадке СК «Баскет-Холл». Участие бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь. В программе «Бизнес-Феста» — лекции и обсуждение реальных кейсов от известных спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. У участников фестиваля будет возможность найти на мероприятии инвесторов или партнеров для бизнеса, а также задать спикерам вопросы и послушать разборы бизнес-кейсов.

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Среди спикеров на мероприятии — российская актриса, телеведущая и продюсер Юлия Меньшова; призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух; эксперт по маркетингу, автор 50+ книг, сооснователь «МИФ» и «Книгиум» Игорь Манн; основатель «Персоны» и бьюти-парков, визионер, лидер индустрии «Человек. Красота и здоровье» Игорь Стоянов. Модератором выступит наставник по публичным выступлениям Айнур Зиннатуллин. Предприниматели расскажут, как бизнесу сохранять устойчивый рост в неустойчивое время и выйти из кризиса.

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