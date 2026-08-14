При поиске жилья в аренду россияне готовы платить за дополнительные возможности — исследование

Чтобы уложиться в намеченные сроки, бюджет и обеспечить себе широкий выбор объектов, россияне предпринимают дополнительные усилия

Исследовательское агентство OMI и платформа Авито Недвижимость изучили* опыт арендаторов на онлайн-площадках и выяснили, что россияне настроены на аренду квартиры от собственника. Для доступа к большему числу предложений они готовы увеличивать бюджет, обращаться к риелторам и пользоваться дополнительными возможностями платформ. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян (79%) приоритетным для себя вариантом считает аренду жилья напрямую от собственника. Видеть больше таких предложений на онлайн-площадках хотели бы более половины респондентов (52%). Для некоторых это способ дополнительно сэкономить: в среднем желающие снять жилье напрямую у собственника рассчитывают на меньшую стоимость, чем с привлечением агента — 35 и 45 тыс. рублей в месяц соответственно.

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«По нашим данным, за год доля объявлений от собственников в сегменте долгосрочной аренды на платформе увеличилась на 5 п.п. При этом интерес арендаторов на витрине также смещается в сторону объявлений без комиссии — доля спроса на такие лоты превышает 58% и растет на протяжении последнего года», — отмечает руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев. Также опрос показал, что большинство россиян (71%) при отсутствии подходящих вариантов готовы увеличивать бюджет. В среднем за понравившуюся квартиру арендаторы из крупных городов согласны доплатить около 15%: в Екатеринбурге +16,5%,

в Москве +16%,

в Санкт-Петербурге и Казани +14%,

в Новосибирске +12%. Чтобы уложиться в намеченные сроки, бюджет и обеспечить себе широкий выбор объектов, россияне предпринимают дополнительные усилия, в том числе нанимают профессионалов (39%). При этом многие ожидают, что риелтор предоставит больше вариантов аренды, чем есть в открытом доступе (78%). За услуги агентского сопровождения россияне готовы заплатить 35% от месячной арендной ставки (в среднем около 12 тыс. рублей) и большинство (84%) считает такую комиссию справедливой. Более половины респондентов (53%) выразили готовность оплачивать доступ к дополнительным средствам поиска арендного жилья, чтобы расширить выбор. Те, кто ранее нанимал агента, выбирали этот вариант в три раза чаще тех, кто искал самостоятельно (70% против 42%).

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«Отмечаем спрос на сервисы, которые расширяют выбор квартир от собственника и помогают быстро выйти с ним на связь. На Авито есть функция «секретные объявления» — приоритетный доступ к части лотов и контактам для частных арендаторов. Услугу можно оформить на 7 или 14 дней. В большинстве случаев этого времени достаточно, чтобы подобрать подходящее жилье. При этом более 98% объявлений остаются доступны для всех пользователей раздела бесплатно», — добавляет Константин Каменев. По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, к июлю 2026 года средняя ставка на долгосрочную аренду квартиры в России составляет 31,6 тыс. рублей. За год показатель снизился на 3% на фоне расширения предложения в сегменте. * Опрос проведен онлайн в мае 2026 года. В нем приняли участие 1040 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет из 15 городов-миллионников России. В выборку попали респонденты, которые искали и успешно сняли квартиру с начала 2023-го по вторую половину 2025-го. Онлайн-платформы оказались приоритетным каналом для арендаторов: 85% искали жилье на Авито, 60% — на ЦИАН, 37% — на Яндекс Недвижимость и 33% — на Домклик. Четверть опрошенных использовали социальные сети и мессенджеры.