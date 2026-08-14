МегаФон ускорил мобильный интернет на Азовском побережье Кубани до 100 Мбит/с

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы МегаФона
    © Фото пресс-службы МегаФона

В Ейском районе увеличили скорость мобильной связи до 100 Мбит/с

МегаФон обновил сеть мобильной связи в Ейском районе Краснодарского края. После модернизации оборудования скорость загрузки данных в Ейске и ближайших населенных пунктах в среднем достигает 100 Мбит/с.

Изменения уже заметили жители Ейска, а также СНТ «Заря» и поселков Комсомолец, Береговой и Краснофлотский. Технические специалисты оператора запустили новые базовые станции и обновили оборудование на существующих объектах, расположенных в районе Ейского лимана и Таганрогского залива.

Чтобы сеть могла справляться с возросшей нагрузкой, специалисты также провели рефарминг частот. Часть ресурсов, которые раньше использовались для работы сетей 3G, перевели на LTE. Это позволило увеличить емкость сети и эффективнее использовать доступные частоты.

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«Ейский район обладает большим туристическим потенциалом как популярный курорт на Азовском море с мелководными песчаными и ракушечными пляжами, целебными грязями, минеральными источниками. К августу поток отдыхающих здесь вырос в 3,5 раза, в сравнении с началом года. Мы со своей стороны продолжаем системно усиливать сеть на Кубани. Для нас важно, чтобы пользователи могли связаться с родственниками или получить помощь дистанционно», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

В компании отмечают, что Ейский район пользуется популярностью у туристов. Чаще всего сюда приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и Тулы. Среди отдыхающих соотношение мужчин и женщин оказалось практически одинаковым: 53% туристов составляют женщины и 47% — мужчины.

Как писали Юга.ру, в курортной Голубицкой увеличили скорость мобильного интернета для туристов.

Ейский район Интернет Курорты и туризм МегаФон Мобильная связь Связь Технологии

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