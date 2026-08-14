МегаФон ускорил мобильный интернет на Азовском побережье Кубани до 100 Мбит/с

МегаФон обновил сеть мобильной связи в Ейском районе Краснодарского края. После модернизации оборудования скорость загрузки данных в Ейске и ближайших населенных пунктах в среднем достигает 100 Мбит/с.

Изменения уже заметили жители Ейска, а также СНТ «Заря» и поселков Комсомолец, Береговой и Краснофлотский. Технические специалисты оператора запустили новые базовые станции и обновили оборудование на существующих объектах, расположенных в районе Ейского лимана и Таганрогского залива.

Чтобы сеть могла справляться с возросшей нагрузкой, специалисты также провели рефарминг частот. Часть ресурсов, которые раньше использовались для работы сетей 3G, перевели на LTE. Это позволило увеличить емкость сети и эффективнее использовать доступные частоты.