«Роза Хутор» станет центром Т-Банк Гастрофеста с участием трех курортов Сочи

Главной площадкой фестиваля станет Горная Олимпийская деревня на «Роза Хутор», расположенная на высоте 1100 метров над уровнем моря. Здесь организуют специальное гастрономическое пространство с корнерами ресторанов, зонами отдыха и фотозонами.

21–23 августа в горах Сочи пройдет Т-Банк Гастрофест — ежегодный фестиваль, который впервые объединит сразу три курорта горного кластера: «Роза Хутор», Курорт Красная Поляна и «Газпром Поляна». В течение трех дней гости смогут попробовать блюда местной кухни и авторские позиции от шеф-поваров ресторанов курортов, посетить дегустации и мастер-классы, а также послушать концерты и поучаствовать в других мероприятиях.

Главным продуктом фестивальной программы в этом году станет арбуз. Шеф-повара курортов представят его в самых разных вариантах, а в ресторанах «Роза Хутор» и Курорта Красная Поляна появится отдельное меню, подготовленное специально к фестивалю. Попробовать его можно будет с 17 по 23 августа.

Фестивальные блюда появятся в Kaf-Kas, «Варежке», «Высоте 2390», «Дичи», Modus, «Груше», Bierkeller, «Бельведере», «Лихтенштейне», «Бумеранге», «Птицах захмелели», Aprеs Ski и Roma.

Для гостей «Роза Хутор» также подготовил специальный тариф «Гастро-пасс». В него входят прогулочный билет на канатные дороги, посещение парка водопадов «Менделиха» и гастрономический сет в корнерах участников фестиваля. На открытой площадке в Горной Олимпийской деревне будут работать Bierkeller, «Эдельвейс», «Краснополянские ремесленники», Kaf-Kas, «Берлога» и «Дичь». Приобрести гастро-пасс можно в кассах и онлайн-магазине курорта.

Своя программа будет и на Курорте Красная Поляна. Основные мероприятия пройдут сразу на трех площадках: в ресторане-пивоварне «Птицы захмелели», рестобаре Aprеs Ski и возле фудтрака ресторана «Бумеранг» на лужайке рядом с отелем «Панорама by Mercure Красная Поляна».

На высоте 960 метров гостей ждут танцевальные мастер-классы, выступления кавер-групп и DJ-сеты. Также запланирован большой семейный пикник, розыгрыш призов и караоке-вечеринка после заката. Все активности на площадках будут бесплатными. Добраться на высоту 960 метров можно по прогулочному билету или на автомобиле.

На «Газпром Поляне» подготовили утреннюю программу «Загар и завтрак в горах». Гости смогут позавтракать в ресторане «Охотничий», а после провести время у открытого бассейна.

Отдельной частью фестиваля станет первый в Сочи фестиваль альпак. Он пройдет в питомнике «Пача Мама» на территории «Роза Хутор». Посетители смогут познакомиться с животными, принять участие в тематических занятиях, в том числе йоге и арт-терапии, а также попробовать блюда, приготовленные специально для фестиваля. В меню будут позиции южноамериканской кухни: овощное рагу пача-манка, тако с курицей и овощами, кукуруза и пирожки с фасолью энтонадос.

Музыкальная программа Гастрофеста объединит выступления диджеев и кавер-групп. В программе — DJ KeyZee, DJ Baydosov, DJ Gorpen, кавер-группы Pasta Cover и Desperados. 22 августа состоится выступление хэдлайнера фестиваля — Валерия Майромяна (BLIZKEY). 23 августа программу продолжит трибьют-шоу, посвященное Валерию Леонтьеву, Филиппу Киркорову, Майклу Джексону и Фредди Меркьюри.