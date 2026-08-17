Как оценить готовность ребенка к школе и спорту. Чекап «Здоровье спортсмена» в Клинике Екатерининская поможет стартовать без перегрузок

О том, как грамотно подготовить юного спортсмена к новому учебному году и тренировкам, рассказала врач-педиатр Клиники Екатерининская

Сборы в школу — это рюкзак, тетради, форма. А если ребенок еще и спортсмен, то к этому добавляются расписание тренировок, новые объемы нагрузок. Грамотная подготовка к сезону предусматривает дисциплину, режим, а также ресурсы организма. Скрытые дефициты могут мешать детям показывать результаты и успевать по предметам. Врач-педиатр Клиники Екатерининская Юлия Закрыва рассказала, как оценить готовность юных атлетов к двойной нагрузке и на что обратить внимание до старта учебного года. Подготовка к школе: что не стоит упускать из виду За внешней августовской суетой в подготовке к новому учебному году может потеряться важная составляющая — физиологическая готовность самого ребенка. Чтобы сентябрь не начался с переутомления и капризов, важно вовремя заметить и учесть скрытые факторы риска не справиться со всеми предстоящими задачами. Грамотно налаженные расписание и логистика, плавный переход от расслабленного лета к строгому графику, организация питания в новом режиме и учет повышенной психологической нагрузки — все это важные этапы подготовки ребенка к новым нагрузкам.

Ребенок занимается спортом: какие ресурсы нужны организму юного спортсмена Когда тренировки накладываются на интенсивную учебу, организм ребенка работает на пределе своих возможностей. Сердечно-сосудистая система, суставы и опорно-двигательный аппарат испытывают колоссальные перегрузки, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре. Растущему организму требуется в разы больше ресурсов, а скрытый дефицит витаминов, железа или микроэлементов может моментально привести к хронической усталости, спаду результатов и даже травмам. Именно поэтому стандартного школьного медосмотра здесь недостаточно. Спортивные нагрузки требуют регулярного и глубокого мониторинга, который помогает вовремя заметить уязвимые места, скорректировать рацион и защитить здоровье. Чекап в Клинике Екатерининская — здоровье спортсмена под контролем Какие показатели необходимо проконтролировать, чтобы быть уверенным в готовности ребенка к спорту? Специалисты Клиники Екатерининская разработали специальный комплекс анализов, который показывает, как ребенок справляется с регулярными спортивными нагрузками и хватает ли ему внутренних ресурсов для восстановления и роста. Чекап «Здоровье спортсмена» помогает комплексно проверить показатели, связанные с кроветворением, запасами железа, минеральным обменом, работой печени, почек и сердца. Врач-педиатр оценивает результаты всех исследований: Кроветворение и дефициты — нет ли лабораторных признаков анемии или снижения запасов железа.

Главные витамины — достаточно ли витамина D, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Минеральный обмен — сбалансирован ли он, нет ли значимых изменений уровня кальция, магния, фосфора и цинка.

Баланс жидкостей — сохранен ли в организме водно-электролитный баланс.

Внутренние органы — нет ли скрытых изменений в показателях работы печени и почек.

Работу сердца — соответствует ли электрическая активность сердца в покое возрастным особенностям ребенка.

Дальнейший план — требуются ли дополнительные исследования или консультации узких специалистов. Результаты чекапа не рассматриваются отдельно от состояния ребенка. Врач обязательно учитывает жалобы, недавние заболевания, особенности питания, принимаемые препараты и добавки.

Юлия Закрыва, врач-педиатр Клиники Екатерининская:

«У каждого ребенка свой темп роста и свои потребности: то, что подходит одному, другому может быть недостаточно. Поэтому мы смотрим не на отдельные анализы, а на картину целиком — с учетом жалоб, питания, сна и предыдущих обследований. Такой подход помогает не просто выявить дефициты, а выстроить понятную стратегию поддержки и сохранить баланс между спортом, учебой и хорошим самочувствием». Чекап «Здоровье спортсмена» в Клинике Екатерининская не является допуском к тренировкам или соревнованиям — в этом случае потребуется углубленное медицинское обследование спортсмена (УМО), которое составляется с учетом специфики конкретного вида спорта. Чекап «Здоровье спортсмена» может быть гармоничным дополнением к профессиональному обследованию или стать самостоятельным проводником в мир спорта и активного образа жизни для всех желающих. Чекап как часть подготовки к школе и секции Пройти чекап можно всего за несколько шагов: Запишитесь на программу за 2–3 недели до старта, чтобы спокойно получить результаты и рекомендации до начала плотного графика. Сдайте анализы и ЭКГ. Администратор клиники заранее подскажет, как правильно подготовиться к исследованиям и как собрать биоматериал. Проконсультируйтесь с педиатром. Врач оценит результаты в комплексе, расспросит про питание, сон, перенесенные летом заболевания и даст индивидуальные рекомендации. Получите углубленный контроль. При необходимости и по показаниям педиатр вовремя назначит дополнительные исследования или направит к узким специалистам. Обязательно возьмите с собой предыдущие результаты (УЗИ, ЭхоКГ, нагрузочные пробы), если они есть. Врач учтет динамику и не назначит лишнего. Грамотный старт сезона поможет ребенку показывать стабильные результаты и сохранять хорошее самочувствие. Чекап «Здоровье спортсмена» можно пройти во всех филиалах Клиники Екатерининская, включая филиалы на ул. Герцена, 265/2, ул. Кубанская Набережная, 37/1 и ул. им. Героя Яцкова, 2/2, кроме ул. Кондратенко, 4. Запись доступна на регистратуре, по телефону 8 (861) 202–0–202, а также на официальном сайте clinic23.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.