Жители Краснодарского края одолжили в Сбере 1,6 млрд рублей до зарплаты

Краснодарский край

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервисом «Деньги до зарплаты» за первые шесть месяцев 2026 года воспользовались более 190 тысяч кубанцев

По итогам первого полугодия 2026 года более 190 тысяч жителей Краснодарского края сохранили финансовую стабильность благодаря сервису для зарплатных клиентов «Деньги до зарплаты» от Сбера. Объем оформленных займов в регионе за этот период превысил 1,6 млрд рублей.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн, поэтому посещать офис и собирать документы не нужно. Средства поступают на карту в день обращения — ими можно пользоваться для снятия наличных или оплаты покупок. Для погашения задолженности банк автоматически спишет нужную сумму при начислении зарплаты, предварительно отправив уведомление.

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«Мы видим стабильный рост спроса на этот инструмент. Если изначально сервис создавался для поддержки в непредвиденных случаях, то сегодня он становится частью привычного управления личным бюджетом. Полученные деньги можно снимать наличными или сразу рассчитываться ими с помощью банковской карты», — прокомментировала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края активно берут кредиты на образование — в этом году этим инструментом воспользовались почти 360 человек.

Деньги Краснодар Кредитование Сбербанк Финансы Экономика

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