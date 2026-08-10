Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными в августе

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jepY
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными в августе

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 июля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Читайте также:

При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • ставки и их диапазон;
  • максимальную сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возврат процентов;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте