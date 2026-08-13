Как бизнесу попасть в топы Яндекса и зачем это надо — советы эксперта

Чтобы повысить посещаемость сайта и получать от этого экономический эффект, необходимо заниматься его продвижением

В 2026 году поисковые серверы оценивают сайт с помощью нейросетевых алгоритмов. Это заставляет учитывать сотни факторов. При этом для бизнеса раскрутка сайта в Яндексе становится практически обязательной целью. Эксперт рассказывает, как этого реально добиться.

Зачем бизнесу нужно в топы Яндекса

Не секрет, что верхние позиции в поисковой выдаче дают современному бизнесу дешевый и стабильный трафик на сайт. Однако на этом аргументы в пользу поискового продвижения не заканчиваются. Стоит также учесть:

Высокую эффективность. Конверсия у таких переходов значительно выше: делая запрос в поисковике, пользователи понимают, что хотят увидеть в результате — шансов, что такой посетитель что-то купит, значительно больше.

Конверсия у таких переходов значительно выше: делая запрос в поисковике, пользователи понимают, что хотят увидеть в результате — шансов, что такой посетитель что-то купит, значительно больше. Накопительный эффект. В отличие от рекламы, которая работает только в оплаченный период, органическая позиция в топе продолжает приносить трафик месяцами и годами после того, как основная работа над страницей завершена.

В отличие от рекламы, которая работает только в оплаченный период, органическая позиция в топе продолжает приносить трафик месяцами и годами после того, как основная работа над страницей завершена. Повышение доверия. Люди подсознательно воспринимают верхние позиции в выдаче как знак качества. Если поисковик показывает компанию первой, значит, ей можно доверять больше, чем неизвестному сайту с десятой страницы.

Все это в совокупности приводит к повышению посещения и дает экономический эффект в виде роста продаж и прибыли.