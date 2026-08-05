Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 23%

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам семи месяцев 2026 года вырос более чем в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года

Автокредитный портфель Уралсиба на 1 августа 2026 года составил 86,3 млрд рублей. Всего за семь месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей.

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Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком на летние покупки.

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