Автокредитный портфель Уралсиба вырос на 23%

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам семи месяцев 2026 года вырос более чем в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года

Автокредитный портфель Уралсиба на 1 августа 2026 года составил 86,3 млрд рублей. Всего за семь месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.