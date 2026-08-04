Выгодный август. Клиенты Альфа-Банка смогут получить кешбэк при покупках с Авито Доставкой
Кешбэк до 100% можно получить за покупки с Авито Доставкой, покрутив «Барабан суперкешбэка» в приложении банка
До 31 августа клиенты Альфа-Банка смогут покрутить «Барабан суперкешбэка» в мобильном приложении банка и получить кешбэк до 100% за покупки с Авито Доставкой у частных и профессиональных продавцов.
«Авито — крупнейшая* платформа объявлений в России. Каждый месяц площадкой пользуются более 72 миллионов человек. Партнерство с Альфа-Банком помогает нам усиливать покупательский сценарий: пользователи получают больше выгоды в момент покупки, а мы — дополнительный канал для роста охвата и вовлеченности через приложение банка», — прокомментировал старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.
Читайте также:
«Мы выводим партнерство Альфа-Банка и Авито на новый уровень. Для нас важно предложить выгодные решения для миллионов клиентов, сохранив при этом персонализированный подход, и сделать их частью повседневных покупок: человек выбирает товар, оформляет доставку, оплачивает покупку и получает кэшбэк», — добавил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.
* По данным аналитического сервиса SimilarWeb.
Как писали Юга.ру, пользователи Авито теперь могут создавать объявления о продаже одежды по фотографии.