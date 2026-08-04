Выгодный август. Клиенты Альфа-Банка смогут получить кешбэк при покупках с Авито Доставкой

Кешбэк до 100% можно получить за покупки с Авито Доставкой, покрутив «Барабан суперкешбэка» в приложении банка

До 31 августа клиенты Альфа-Банка смогут покрутить «Барабан суперкешбэка» в мобильном приложении банка и получить кешбэк до 100% за покупки с Авито Доставкой у частных и профессиональных продавцов.

«Авито — крупнейшая* платформа объявлений в России. Каждый месяц площадкой пользуются более 72 миллионов человек. Партнерство с Альфа-Банком помогает нам усиливать покупательский сценарий: пользователи получают больше выгоды в момент покупки, а мы — дополнительный канал для роста охвата и вовлеченности через приложение банка», — прокомментировал старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.