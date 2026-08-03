Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком на летние покупки

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в рейтинг лучших дебетовок с повышенным кешбэком в категориях, актуальных летом

Рейтинг подготовил портал Банки.ру в июле. В исследовании участвовали флагманские карты «Мир» российских розничных банков из топ-30 по активам (на июнь 2026 года) — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям с условиями на 16 июля 2026 года.

На место в итоговой рейтинговой таблице влияла общая сумма баллов с учетом оценок по ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты;

доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата;

возможность оформления на Банки.ру;

получение кешбэка в категориях «Кафе и рестораны», «Путешествия и активный отдых», «Кино и развлечения», «Одежда и обувь», «Дом и ремонт». «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.