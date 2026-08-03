В Краснодаре наградили победителя акции Уралсиба «Путешествие на Алтай»
Банк Уралсиб подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»
Пять победителей, определенные случайно среди участников, получили сертификаты на поездку на Алтай для двоих.
Торжественное награждение одного из победителей состоялось 28 июля в Краснодаре. Им стал клиент Прикубанского дополнительного офиса филиала «Южный».
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«Мы рады, что в числе победителей — клиент макрорегиона юг. Мы стремимся к тому, чтобы каждый премиальный клиент получал максимально компетентную поддержку и сервис высокого уровня», — отметила исполнительный директор макрорегиона юг Уралсиба Ирина Зуй.
Акция проводилась с 1 марта по 31 мая 2026 года среди владельцев пакета услуг «Премиум». Каждый победитель получил сертификат на путешествие для двоих, который включает авиаперелет из любого города России до Горно-Алтайска и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также экскурсионную программу. Победители могут самостоятельно выбрать дату поездки до конца 2026 года.
Как писали Юга.ру, ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке.
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