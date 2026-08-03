В Краснодаре наградили победителя акции Уралсиба «Путешествие на Алтай»

«Мы рады, что в числе победителей — клиент макрорегиона юг. Мы стремимся к тому, чтобы каждый премиальный клиент получал максимально компетентную поддержку и сервис высокого уровня», — отметила исполнительный директор макрорегиона юг Уралсиба Ирина Зуй.



Акция проводилась с 1 марта по 31 мая 2026 года среди владельцев пакета услуг «Премиум». Каждый победитель получил сертификат на путешествие для двоих, который включает авиаперелет из любого города России до Горно-Алтайска и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также экскурсионную программу. Победители могут самостоятельно выбрать дату поездки до конца 2026 года.