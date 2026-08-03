В «Уралсиб Бизнес Онлайн» появилась возможность автоматического получения выписок в 1С
Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С
Теперь клиенты могут получать в 1С банковские выписки автоматически и по расписанию. Инструкция по включению есть в разделе «Сервисы» в блоке Уралсиб Коннект онлайн-банка (Кнопка «Подробнее» → раздел «Помощь»). Для включения автоматических выписок в 1С необходим логин и пароль. Логин находится в файле настроек от Уралсиб Коннект, а пароль для включения будет отправлен клиенту в СМС.
Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.
Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
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