На Авито Услугах появился фильтр для поиска экспертов по ИИ

На платформе спрос на услуги с применением нейросетей за год вырос в 2,5 раза

На фоне роста спроса на ИИ-услуги сервис Авито Услуги добавил специализированный фильтр «Работа с ИИ, нейросетями». Он поможет заказчикам находить исполнителей, специализирующихся на решениях на базе искусственного интеллекта. Фильтр появился в трех категориях: «Деловые услуги», «Фото- и видеосъемка» и «Обучение».

Исполнитель может получить метку «Работа с ИИ» самостоятельно, отметив соответствующее поле при подаче или редактировании объявления. Дополнительно ML-модель проанализирует содержание объявлений и проверит соответствие критериям. Чтобы проверка прошла успешно, в заголовке должны быть указаны навыки работы с искусственным интеллектом, а сама услуга — соответствовать категории. Попадание в отфильтрованную выдачу сделает предложение заметнее для заказчиков, которые целенаправленно ищут ИИ-экспертов.

Одновременно в разделе «Деловые услуги» появилась отдельная категория «ИИ-решения, нейросети». В разделе собраны предложения по разработке чат-ботов и корпоративных ассистентов, написанию промптов и интеграции ИИ в бизнес-процессы.