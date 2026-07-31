На Авито Услугах появился фильтр для поиска экспертов по ИИ
На платформе спрос на услуги с применением нейросетей за год вырос в 2,5 раза
На фоне роста спроса на ИИ-услуги сервис Авито Услуги добавил специализированный фильтр «Работа с ИИ, нейросетями». Он поможет заказчикам находить исполнителей, специализирующихся на решениях на базе искусственного интеллекта. Фильтр появился в трех категориях: «Деловые услуги», «Фото- и видеосъемка» и «Обучение».
Исполнитель может получить метку «Работа с ИИ» самостоятельно, отметив соответствующее поле при подаче или редактировании объявления. Дополнительно ML-модель проанализирует содержание объявлений и проверит соответствие критериям. Чтобы проверка прошла успешно, в заголовке должны быть указаны навыки работы с искусственным интеллектом, а сама услуга — соответствовать категории. Попадание в отфильтрованную выдачу сделает предложение заметнее для заказчиков, которые целенаправленно ищут ИИ-экспертов.
Одновременно в разделе «Деловые услуги» появилась отдельная категория «ИИ-решения, нейросети». В разделе собраны предложения по разработке чат-ботов и корпоративных ассистентов, написанию промптов и интеграции ИИ в бизнес-процессы.
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«Спрос на ИИ-услуги на платформе растет, и уже около 25% заказчиков в этой сфере — это представители бизнеса. Новый фильтр и отдельная категория позволят быстрее находить профильных специалистов под конкретную задачу. Количество просмотров объявлений с момента запуска категории выросло на 20%», — отметил руководитель категории «Деловые услуги» Авито Александр Семочкин.
По данным Национального центра развития ИИ и НИУ ВШЭ, уровень внедрения искусственного интеллекта в российской экономике уже превысил 31,5%.
Как писали Юга.ру, кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей.