Сервис для автоматизации найма HRMOST запустил инструмент для реактивации старых откликов

В HRMOST появилась возможность реактивировать отклики, чтобы работать с лояльной аудиторией кандидатов. Если соискатель уже откликался на вакансии работодателя, то сервис сможет инициировать диалог с ним в привычном для пользователя чате Авито.

Функция рассчитана прежде всего на компании с массовым наймом — в ретейле, логистике, производстве и контакт-центрах. По сути, HRMOST переносит часть первичного подбора в привычный для кандидата чат, а данные о переписке и статусах сохраняет в ATS работодателя.

Сценарий работает так: работодатель подключает интеграцию с Авито и с ATS и выделяет сегмент, с какими пользователями он хочет связаться. После этого бот проверяет, контактировали ли кандидат и компания на Авито, и может дальше провести соискателя по заданному сценарию — вплоть до записи на собеседование или обновления статуса в системе.

При этом бот не только ведет переписку с кандидатами в чате Авито, но и сохраняет историю диалогов и результаты скрининга. Данные передаются в ATS компании и личный кабинет HRMOST. В результате рекрутер получает единую точку доступа к информации и может быстрее принимать решения по дальнейшим шагам найма.