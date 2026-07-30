Сервис для автоматизации найма HRMOST запустил инструмент для реактивации старых откликов
Новая функция позволит возвращать в воронку кандидатов, доступ к резюме которых компания приобрела ранее
В HRMOST появилась возможность реактивировать отклики, чтобы работать с лояльной аудиторией кандидатов. Если соискатель уже откликался на вакансии работодателя, то сервис сможет инициировать диалог с ним в привычном для пользователя чате Авито.
Функция рассчитана прежде всего на компании с массовым наймом — в ретейле, логистике, производстве и контакт-центрах. По сути, HRMOST переносит часть первичного подбора в привычный для кандидата чат, а данные о переписке и статусах сохраняет в ATS работодателя.
Сценарий работает так: работодатель подключает интеграцию с Авито и с ATS и выделяет сегмент, с какими пользователями он хочет связаться. После этого бот проверяет, контактировали ли кандидат и компания на Авито, и может дальше провести соискателя по заданному сценарию — вплоть до записи на собеседование или обновления статуса в системе.
При этом бот не только ведет переписку с кандидатами в чате Авито, но и сохраняет историю диалогов и результаты скрининга. Данные передаются в ATS компании и личный кабинет HRMOST. В результате рекрутер получает единую точку доступа к информации и может быстрее принимать решения по дальнейшим шагам найма.
«Сокращение стоимости найма и повышение операционной эффективности — ключевые задачи для бизнеса любого масштаба. Все больше HR-процессов можно передавать алгоритмам, которые становятся гибче и функциональнее. Новый сценарий исходящей коммуникации в HRMOST помогает ускорить закрытие вакансий, получать больше ответов за счет общения в привычном для пользователей чате Авито и сокращать ручные операции. По данным HRMOST, у Авито один из самых высоких показателей доставляемости сообщений (96–99%) и высокий уровень реакции на них (69–85%)», — рассказал директор сервиса для автоматизации найма HRMOST Константин Куница.
* HRMOST — платформа для автоматизации найма, созданная российской командой разработчиков. Сервис охватывает весь цикл работы с персоналом: от первичного отбора кандидатов до проведения регулярных опросов. Он интегрируется с джоб-платформами для поиска сотрудников и с CRM/ATS системами, что экономит время рекрутеров.
Как писали Юга.ру, исполнителям на Авито Подработке присвоили уровень доступа к сменам, который меняется в зависимости от выходов.