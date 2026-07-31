Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке

Рейтинг представил портал Банки.ру. Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 27 июля 2026 года и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма — 4,8 млн рублей, первоначальный взнос — 28%, срок кредитования — 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн, при расчетах используется аккредитив/эскроу-счета.

В исследовании участвовали предложения банков, входящих в топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на июль 2026 года.

Уралсиб входит в топ-10 рынка по объемам выданных кредитов (Русипотека, итоги пяти месяцев 2026 года). Популярностью пользуются ипотечные кредиты по рыночным программам — их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка сегодня составляет 84%. Чаще всего клиенты выбирают программу на покупку вторичного жилья.