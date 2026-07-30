Аналитики назвали лидеров по росту спроса в готовом бизнесе и франшизах в Краснодаре

Предприниматели все чаще ищут готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте

Спрос на бизнес в сфере аренды увеличился на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос спрос на предприятия в сфере услуг — на 7%. При этом снизился спрос на бизнесы в сфере красоты и здоровья (-5%) и общепита (-7%).

Аналитики Авито подвели итоги II квартала в готовом бизнесе и франшизах в Краснодаре и сравнили результаты с данными аналогичного периода прошлого года. По росту спроса в готовом бизнесе лидируют предприятия в сферах аренды и услуг, по росту предложения — пункты выдачи заказов.

По объему спроса в лидерах:

предприятия в сфере торговли — 20%,

сфера общепита — 18%,

пункты выдачи заказов — 16%,

ИТ-сфера — 15%,

сфера красоты и здоровья — 9%.

По росту предложений лидируют пункты выдачи заказов — их стали выставлять на продажу на 23% чаще, чем годом ранее. При этом реже выставлять на продажу стали бизнесы в сфере красоты и здоровья (-3%) и сельского хозяйства (-6%).

По объему предложения лидируют:

бизнесы в сфере торговли — 24%,

предприятия в сфере общепита — 18%,

сфера красоты и здоровья — 13%,

пункты выдачи заказов — 12%,

предприятия в сфере услуг — 10%.

Франшизы

Среди франшиз во II квартале 2026 года сильнее всего год к году спрос вырос на общепит (+81%). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (26%). Далее следуют франшизы в сферах производства (14%), услуг (13%), общепита (12%) и аренды (10%).

По приросту предложений лидируют сферы развлечений (+68%) и производства (+17%). Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (31%). Также в топ-5 — сферы торговли (24%), общепита (16%), развлечений (8%) и красоты и здоровья (7%).

«Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям: во II квартале спрос на такой бизнес в России увеличился на 20% год к году. Среди франшиз наиболее заметную динамику показал арендный бизнес, спрос на который вырос на 50%. Авито помогает предпринимателям находить такие возможности, а аналитика платформы позволяет отслеживать изменения спроса и предложения практически в режиме реального времени», — прокомментировал директор бизнес-направления Авито Бизнес 360 Александр Мирской.