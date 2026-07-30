Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок для путешественников

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jek8
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в июльский рейтинг лучших дебетовок для путешественников

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам активов (на 1 июня 2026 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • лимит ежемесячного кешбэка и требования банков для его получения;
  • размер бонусов в категории «Путешествия» и в специальных категориях;
  • правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена);
  • ставку на остаток средств по счету;
  • размер вознаграждения в виде миль и курс их конвертации в рубли;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • возможность онлайн-оформления, доставку курьером и скидки.

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«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовок с кешбэком на все покупки.

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