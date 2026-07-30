Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок для путешественников
Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в июльский рейтинг лучших дебетовок для путешественников
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам активов (на 1 июня 2026 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.
При составлении рейтинга эксперты учли:
- лимит ежемесячного кешбэка и требования банков для его получения;
- размер бонусов в категории «Путешествия» и в специальных категориях;
- правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена);
- ставку на остаток средств по счету;
- размер вознаграждения в виде миль и курс их конвертации в рубли;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- возможность онлайн-оформления, доставку курьером и скидки.
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«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовок с кешбэком на все покупки.
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