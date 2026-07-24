«Звезда вам в помощь»: Марина Федункив отработала один день в кулинарии Тимашевска
Актриса помогала предпринимателям в рамках социального проекта поддержки малого бизнеса, организованного Авито Работа
Авито Работа подвела итоги социального проекта поддержки малого бизнеса «Звезда вам в помощь», посвященного предпринимателям, которым приходится совмещать сразу несколько ролей. Цель проекта — привлечь внимание к реальным трудностям локальных компаний и показать, что поиск сотрудников не должен становиться барьером для развития дела.
Для участия в проекте предприниматели со всей России размещали вакансии на Авито Работе, рассказывали о своем бизнесе и стандартно взаимодействовали с откликами. Прием заявок проходил до 31 мая, и по итогам отбора команда проекта выбрала двух победителей. Одним из них стала кулинария «Гастрономика» из Тимашевска, где сотрудница совмещала работу продавца, менеджера и официанта в разгар высокого сезона. Именно сюда на целый рабочий день приехала актриса Марина Федункив: она лично погрузилась в повседневные задачи и помогла справиться с нагрузкой в пиковые часы.
«Для предпринимателей такие проекты — это напоминание, что ты не один в своих задачах. Это не только про помощь здесь и сейчас, но и про уверенность, что решение кадровых вопросов может быть быстрым и доступным», — поделился впечатлениями собственник кулинарии «Гастрономика» Анатолий Шалёный.
Как рассказала сама Марина Федункив, ей было важно не просто поддержать проект, а лично увидеть, с какими задачами ежедневно сталкиваются предприниматели: «Простота поиска сотрудников на Авито Работе действительно помогает бизнесу снять часть нагрузки и вернуть время для развития. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными: поддержка малому бизнесу нужна постоянно — она дает уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других».
Проект «Звезда вам в помощь» привлек внимание к проблеме кадрового дефицита в малом бизнесе, показал, насколько критичной для устойчивой работы компании может быть скорость найма, а также дал возможность участникам рассказать о своем бизнесе широкой аудитории.
«Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени. Когда на собственнике уже лежит множество задач, решение вопросов найма можно доверить удобным инструментам Авито Работы», — добавила директор по маркетингу Авито Работы Елена Котусова.
Как писали Юга.ру, Минэкономразвития России и Авито увеличили поддержку малого и среднего бизнеса на 40%.