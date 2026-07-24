«Звезда вам в помощь»: Марина Федункив отработала один день в кулинарии Тимашевска

Авито Работа подвела итоги социального проекта поддержки малого бизнеса «Звезда вам в помощь», посвященного предпринимателям, которым приходится совмещать сразу несколько ролей. Цель проекта — привлечь внимание к реальным трудностям локальных компаний и показать, что поиск сотрудников не должен становиться барьером для развития дела.

Для участия в проекте предприниматели со всей России размещали вакансии на Авито Работе, рассказывали о своем бизнесе и стандартно взаимодействовали с откликами. Прием заявок проходил до 31 мая, и по итогам отбора команда проекта выбрала двух победителей. Одним из них стала кулинария «Гастрономика» из Тимашевска, где сотрудница совмещала работу продавца, менеджера и официанта в разгар высокого сезона. Именно сюда на целый рабочий день приехала актриса Марина Федункив: она лично погрузилась в повседневные задачи и помогла справиться с нагрузкой в пиковые часы.

«Для предпринимателей такие проекты — это напоминание, что ты не один в своих задачах. Это не только про помощь здесь и сейчас, но и про уверенность, что решение кадровых вопросов может быть быстрым и доступным», — поделился впечатлениями собственник кулинарии «Гастрономика» Анатолий Шалёный.

Как рассказала сама Марина Федункив, ей было важно не просто поддержать проект, а лично увидеть, с какими задачами ежедневно сталкиваются предприниматели: «Простота поиска сотрудников на Авито Работе действительно помогает бизнесу снять часть нагрузки и вернуть время для развития. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными: поддержка малому бизнесу нужна постоянно — она дает уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других».