Регионы Северного Кавказа вышли в лидеры по мошенничеству с ОСАГО

Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария вошли в зону повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

Согласно аналитике РСА, основной проблемой для страховщиков являются регионы Северного Кавказа — Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. По словам Ефремова, у большинства страховщиков в этих регионах показатели страховых выплат по автогражданке превышают объем собранных премий, и в лучшем случае компании работают там в ноль.

9 сентября «Интерфакс» сообщил , что Российский союз автостраховщиков (РСА) выделил десять регионов страны, которые относятся к зоне повышенного риска с точки зрения мошеннических действий в сфере ОСАГО. При этом в аналогичном рейтинге Банка России в «красной зоне» находится всего два субъекта.

«У большинства страховщиков в этих регионах показатели страховых выплат по автогражданке превышают объем собранных премий, и в лучшем случае компании работают там в ноль», — пояснил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Эксперт предупредил, что отказ от борьбы с мошенничеством приведет к росту тарифов ОСАГО для добросовестных автовладельцев на этих территориях. Кроме того, страховщикам может не хватить резервов для осуществления выплат, а убытки способны привести к отзыву лицензий.

При этом в аналогичном рейтинге Банка России в «красной зоне» находится всего два субъекта — Ингушетия и Новосибирская область.

Ефремов обратил внимание на выявленную РСА закономерность: наибольшая доля водителей с максимальным коэффициентом безаварийной езды (КБМ) по полисам ОСАГО отмечается в Москве (51%), Санкт-Петербурге (49%) и Екатеринбурге (48%). Страховщики связывают эту тенденцию с высокой обеспеченностью крупных мегаполисов видеокамерами на дорогах.

В то же время в Махачкале, Владикавказе и Грозном насыщенность видеокамерами остается недостаточной, что создает дополнительные риски.

Ранее Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025-го. Такое положение может привести к двукратному росту цен на ОСАГО в регионе, поскольку цена полиса зависит от аварийности.