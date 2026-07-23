Кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов наличными

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Кредит банка Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших займов наличными в июле

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 июня 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

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В ходе исследования аналитики портала учли:

  • ставки и их диапазон;
  • максимальную сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возврат процентов;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных в юанях.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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