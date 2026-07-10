Песня группы Myst из Майкопа вошла в плейлист всероссийского фолк-проекта

Музыкальный лейбл МТС ON Лейбл выбрал народную черкесскую песню в исполнении группы Myst из Майкопа (Адыгея) для участия в проекте «Источник. Новое звучание традиции». Финальный плейлист появится на стриминговых платформах 22 августа — в День Государственного флага РФ. В него вошли восемь песен и клипов на русском, черкесском, татарском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках.

Группа Myst, выступающая в жанре постфолка и индитроники, известна переосмыслением и стилизацией старинных черкесских героических песен, нартских сказаний и лирических композиций. Музыканты стремятся сохранять и популяризировать национальные традиции, сочетая аутентичные струнные инструменты (шичепшин, апепшин) со звуками гармошки, виолончели, гитары и современной электроники. Композиция, попавшая в плейлист, — это песня о семье, пути и долге. По сюжету витязь Шыбатныкъо едет на хасэ (совет) нартов по просьбе своей матери Сэтэнай, чтобы спасти своего отца Орзэмэса.