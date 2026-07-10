Песня группы Myst из Майкопа вошла в плейлист всероссийского фолк-проекта
Цель проекта «Источник. Новое звучание традиции» — продвижение молодых музыкантов, работающих с традиционной культурой народов России
Музыкальный лейбл МТС ON Лейбл выбрал народную черкесскую песню в исполнении группы Myst из Майкопа (Адыгея) для участия в проекте «Источник. Новое звучание традиции». Финальный плейлист появится на стриминговых платформах 22 августа — в День Государственного флага РФ. В него вошли восемь песен и клипов на русском, черкесском, татарском, коми-пермяцком, удмуртском, чувашском языках.
Группа Myst, выступающая в жанре постфолка и индитроники, известна переосмыслением и стилизацией старинных черкесских героических песен, нартских сказаний и лирических композиций. Музыканты стремятся сохранять и популяризировать национальные традиции, сочетая аутентичные струнные инструменты (шичепшин, апепшин) со звуками гармошки, виолончели, гитары и современной электроники. Композиция, попавшая в плейлист, — это песня о семье, пути и долге. По сюжету витязь Шыбатныкъо едет на хасэ (совет) нартов по просьбе своей матери Сэтэнай, чтобы спасти своего отца Орзэмэса.
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«В нашей стране много артистов, которые пишут современную музыку, опираясь на традиции своих предков и делая по-настоящему самобытную музыку. Мы рады помочь им найти своего слушателя», — рассказала генеральный директор ON Лейбл Надежда Бойчевски.
Продолжением проекта станет литературный сборник «Песни земли», который в сентябре выпустит книжный сервис «КИОН Строки». В него войдут семь новелл современных российских авторов, вдохновленных мифами и легендами народов России.
Как писали Юга.ру, адыгейский язык добавили в «Яндекс Переводчик».