Как провести отпуск с выгодой. Сбер и ГигаЧат дали несколько советов жителям и гостям юга России

Грамотное планирование расходов поможет не только сэкономить, но и получить дополнительную выгоду

К середине лета сезон отпусков набирает обороты, и чтобы долгожданный отпуск не стал испытанием для кошелька, сотрудники Сбера совместно с ГигаЧат поделились советами, как грамотно спланировать свой бюджет на время отдыха. 1. Посуточные квартиры vs гостиницы

Исследование Домклик показало, что в 2026 году краткосрочная аренда жилья в туристических городах продолжает оставаться альтернативой гостиницам и отелям — экономия достигает до 140%. В летний сезон в крупных городах-курортах средняя стоимость посуточной аренды съемной квартиры составляет 5,8 тыс. рублей, в то время как в гостинице или отеле 3* достигает 9,1 тыс. рублей.

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На юге наибольшая разница в цене наблюдается в Сочи и Геленджике. В Сочи средняя стоимость однодневного размещения в гостинице 3* в 2,3 раза превышает съем квартиры посуточно (14,3 тыс. рублей против 6,2 тыс. рублей), а в Геленджике выгоднее более чем в 2 раза (13 тыс. рублей в среднем за гостиницу и 5,8 тыс. рублей — за посуточную аренду). Наиболее скромная разница среди курортных городов в этот раз фиксируется в Ялте: 5,2 тыс. руб. за аренду против 8,6 тыс. руб. за отель. 2. Самостоятельная готовка vs кафе/рестораны

Сегодня средний чек на одну персону в кафе или ресторане курортного города начинается от 800–1000 рублей, что в 2–3 раза выше затрат на самостоятельную готовку. Также можно рассмотреть вариант с местными столовыми.

3. Бюджетные развлечения

В любом городе есть места, достойные посещения, в том числе бюджетные и бесплатные. Например, различные природные, исторические, культурные достопримечательности — парки, пляжи, музеи и пр. 4. Экономичный транспорт

Бюджетно передвигаться в курортном городе можно на общественном транспорте. В небольших городах можно воспользоваться арендой велосипеда или самоката — такой способ передвижения обходится дешевле, чем автомобиль, и зачастую экономит больше времени. 5. Безналичная оплата покупок и кэшбек

Многие банки предлагают клиентам получать кешбэк при оплате банковской картой. Рекомендуется регулярно переходить в соответствующий раздел онлайн-банка: списки категорий и скидок у партнеров обновляются ежемесячно. Как отмечает заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, грамотное планирование бюджета — основа финансовой выгоды в отпуске: «Мы в Сбере рекомендуем заранее ознакомиться с вариантами жилья, стоимостью посещения достопримечательностей и выбрать подходящее предложение с учетом финансов, времени и комфорта. Также советуем заранее выбрать категории кешбэка — это поможет не только сэкономить, но и получить дополнительную выгоду, например, при оплате проживания или покупке билетов».