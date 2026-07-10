Как провести отпуск с выгодой. Сбер и ГигаЧат дали несколько советов жителям и гостям юга России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото marymarkevich с сайта https://www.magnific.com
    © Фото marymarkevich с сайта https://www.magnific.com

Грамотное планирование расходов поможет не только сэкономить, но и получить дополнительную выгоду

К середине лета сезон отпусков набирает обороты, и чтобы долгожданный отпуск не стал испытанием для кошелька, сотрудники Сбера совместно с ГигаЧат поделились советами, как грамотно спланировать свой бюджет на время отдыха.

1. Посуточные квартиры vs гостиницы
Исследование Домклик показало, что в 2026 году краткосрочная аренда жилья в туристических городах продолжает оставаться альтернативой гостиницам и отелям — экономия достигает до 140%. В летний сезон в крупных городах-курортах средняя стоимость посуточной аренды съемной квартиры составляет 5,8 тыс. рублей, в то время как в гостинице или отеле 3* достигает 9,1 тыс. рублей.

  • © Изображение предоставлено Домклик
    © Изображение предоставлено Домклик

На юге наибольшая разница в цене наблюдается в Сочи и Геленджике. В Сочи средняя стоимость однодневного размещения в гостинице 3* в 2,3 раза превышает съем квартиры посуточно (14,3 тыс. рублей против 6,2 тыс. рублей), а в Геленджике выгоднее более чем в 2 раза (13 тыс. рублей в среднем за гостиницу и 5,8 тыс. рублей — за посуточную аренду). Наиболее скромная разница среди курортных городов в этот раз фиксируется в Ялте: 5,2 тыс. руб. за аренду против 8,6 тыс. руб. за отель.

2. Самостоятельная готовка vs кафе/рестораны
Сегодня средний чек на одну персону в кафе или ресторане курортного города начинается от 800–1000 рублей, что в 2–3 раза выше затрат на самостоятельную готовку. Также можно рассмотреть вариант с местными столовыми.  

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3. Бюджетные развлечения
В любом городе есть места, достойные посещения, в том числе бюджетные и бесплатные. Например, различные природные, исторические, культурные достопримечательности — парки, пляжи, музеи и пр.

4. Экономичный транспорт
Бюджетно передвигаться в курортном городе можно на общественном транспорте. В небольших городах можно воспользоваться арендой велосипеда или самоката — такой способ передвижения обходится дешевле, чем автомобиль, и зачастую экономит больше времени.

5. Безналичная оплата покупок и кэшбек 
Многие банки предлагают клиентам получать кешбэк при оплате банковской картой. Рекомендуется регулярно переходить в соответствующий раздел онлайн-банка: списки категорий и скидок у партнеров обновляются ежемесячно.

Как отмечает заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, грамотное планирование бюджета — основа финансовой выгоды в отпуске: «Мы в Сбере рекомендуем заранее ознакомиться с вариантами жилья, стоимостью посещения достопримечательностей и выбрать подходящее предложение с учетом финансов, времени и комфорта. Также советуем заранее выбрать категории кешбэка — это поможет не только сэкономить, но и получить дополнительную выгоду, например, при оплате проживания или покупке билетов». 

Как писали Юга.ру, из Москвы на курорты Краснодарского края запустили дополнительные поезда.

Геленджик Деньги Искусственный интеллект Курорты и туризм отдых Сбербанк Сочи

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