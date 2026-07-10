В Северском районе упали обломки БПЛА. Горит территория нефтебазы

10 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе ночью зафиксировали падение обломков БПЛА. Один из фрагментов рухнул на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, что привело к возгоранию на предприятии. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, обломки дронов обнаружили еще по двум адресам в станице Северской. В одном случае фрагменты упали во дворе частного домовладения, во втором — на территории одного из местных предприятий. И здесь обошлось без жертв и пострадавших.