В Северском районе упали обломки БПЛА. Горит территория нефтебазы
Ильский НПЗ загорелся после падения обломков дрона
10 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе ночью зафиксировали падение обломков БПЛА. Один из фрагментов рухнул на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, что привело к возгоранию на предприятии. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, обломки дронов обнаружили еще по двум адресам в станице Северской. В одном случае фрагменты упали во дворе частного домовладения, во втором — на территории одного из местных предприятий. И здесь обошлось без жертв и пострадавших.
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На всех трех площадях уже работают оперативные и специальные службы. Сотрудники МЧС, полиции и профильных ведомств проводят осмотр территорий, фиксируют масштабы разрушений и изымают обломки для дальнейшей экспертизы.
Как писали Юга.ру, 9 июля в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. Это может быть расположенная в хуторе Вязники Шпаковского округа нефтебаза.