От руин к «Лучшему лагерю России». Как донская семья с помощью Сбера возродила детский центр на Азовском море

«Помню этот день так, будто это было вчера. Мы с мужем пришли на руины: ни канализации, ни света, кругом царила полная разруха. Но мы понимали, чтобы что-то построить, нужно выстроить гармоничное взаимодействие со всеми — властью, благотворительными фондами, обществом. Главное, у нас была поддержка надежного финансового партнера и безграничная вера друг в друга», — рассказала соучредитель центра детских и юношеских программ «Мир» Светлана Яцук.

Все началось 31 декабря 2009 года. Светлана Яцук и Игорь Демин взяли свой первый кредит в Сбере и стали владельцами практически полностью разрушенной территории бывшего детского лагеря на берегу Азовского моря. Ни инфраструктуры, ни коммуникаций, ни условий для детей — только голый берег и старая история. Но супруги увидели в этом не безнадежность, а возможность.

В преддверии Дня семьи, любви и верности Сбер рассказывает удивительную историю донской семьи, которая превратила руины заброшенного лагеря в один из лучших детских центров страны. Это не просто бизнес-кейс, а история про доверие, взаимоподдержку и умение идти к мечте даже когда кажется, что все потеряно.

Сегодня на месте тех руин работает уникальный комплекс. Это одновременно и санаторный оздоровительный лагерь, и центр медицинской реабилитации. Ежегодно здесь проходят отдых и лечение около 5 тысяч детей из разных уголков России, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие «Мира» происходило постепенно, но уверенно. Сначала супруги принимали первых детей — тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Затем поняли: детям с особенностями здоровья нужна серьезная медицинская база. Так, шаг за шагом, при постоянной поддержке Сбера, на месте ветхого лагеря вырос современный комплекс, где отдых, образование и медицина работают в единой связке. Педагоги, врачи, психологи и реабилитологи трудятся как единая команда, разрабатывая уникальные оздоровительные программы.

«Для нас семейный бизнес — это прежде всего общая ответственность и общая мечта. Мы вместе принимали самые сложные решения, вместе переживали непростые периоды и вместе радовались каждому новому корпусу, реализованному проекту, детской улыбке. Первый кредит, который мы получили в Сбере в канун 2010 года, стал отправной точкой большого пути. Сегодня мы понимаем, что тогда приобрели не просто финансового партнера, а надежную опору, которая помогла воплотить в жизнь проект, значимый для тысяч российских семей», — добавила Светлана Яцук.

«Мир» стал признанным лидером отрасли: победы во всероссийских конкурсах, статус экспериментальной площадки Федерального института развития образования РАНХиГС, собственные авторские методики. В 2023 году лагерь возглавил рейтинг всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

«История этой семьи — яркий пример того, как семейные ценности, предпринимательская инициатива и долгосрочное партнерство способны создавать проекты, меняющие жизнь людей. Для Сбера особенно важно поддерживать бизнес, который приносит не только экономический результат, но и значимый социальный эффект. Центр «Мир» стал именно таким примером: за годы работы здесь получили помощь, оздоровление и новые возможности для развития тысячи детей. Мы гордимся тем, что сопровождали этот проект с самого начала и продолжаем оставаться его надежным партнером», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В День семьи, любви и верности Сбер поздравляет все семьи Ростовской области и желает, чтобы доверие, взаимная поддержка и готовность создавать будущее вместе становились основой новых успешных проектов — больших и маленьких.