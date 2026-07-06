Автокредитный портфель Уралсиба за полугодие вырос на 33%

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам первого полугодия 2026 года вырос более чем в 1,3 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 1 июля составил 85,6 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба в январе–июне 2026 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,7 млрд рублей.

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Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Ураслиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.