У торговых точек на Авито Подработке появились профиль и рейтинг, основанный на отзывах исполнителей

Авито Подработка запустила профиль и рейтинг торговых точек, сформированный на основе отзывов исполнителей, — их можно посмотреть в карточке смены. Также рейтинг отображается в общей ленте выдачи смен на Авито. Новые инструменты дают пользователям подробную информацию о площадке и ее актуальные оценки, а компаниям — регулярную обратную связь для улучшения условий на конкретных местах.

В профиле торговой точки размещается основная информация об объекте: маршрут до места, описание бытовых условий (микроволновка, чайник, место для обеда, холодильник, раздевалка), а также доступные смены на этой площадке и у заказчика в целом. Там же отображаются оценки исполнителей, которые уже подрабатывали на площадке, — чтобы можно было сравнить как точки одной компании между собой, так и точки разных заказчиков.

Рейтинг формируется на основе отзывов реальных исполнителей о конкретном месте подработки, а не о компании в целом. Пользователи оценивают параметры: качество обучения перед сменой, соответствие фактических задач описанию, взаимодействие с коллективом и бытовые условия — например, возможность сделать перерыв, переодеться или оставить личные вещи.

Максимальное значение рейтинга — 5 баллов. При его расчете учитываются оценки за последние 90 дней, при этом больший вес имеют более свежие отзывы. Такой подход позволяет отражать актуальную ситуацию на площадке.