«ИНСИТИ девелопмент» построит на востоке Краснодара новый микрорайон на 4 тысячи жителей

Проект комплексного развития территорий войдет в состав городской агломерации «Новый Краснодар»

Компания «ИНСИТИ девелопмент» начала строительство нового микрорайона «Сюжеты» в восточной части столицы Кубани. Он расположится в границах улиц им. Георгия Жукова, им. Юрия Радоняка, им. Геннадия Казаджиева и Восточного обхода Краснодара — в 30 минутах от парка «Краснодар» и 40 минутах от центра города.

Микрорайон «Сюжеты» рассчитан на проживание порядка 4 тысяч человек. На площади 17 га разместятся четыре дома в 9–18 этажей. Жителям будут доступны два детских сада на 500 мест, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учеников, школа искусств, спортивно-игровой комплекс, спортивные площадки, прогулочный бульвар. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрен собственный пункт полиции. Настоящим сердцем территории станет сквер со сценой.