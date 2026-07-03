«ИНСИТИ девелопмент» построит на востоке Краснодара новый микрорайон на 4 тысячи жителей

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Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ Инсити
    © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

Проект комплексного развития территорий войдет в состав городской агломерации «Новый Краснодар»

Компания «ИНСИТИ девелопмент» начала строительство нового микрорайона «Сюжеты» в восточной части столицы Кубани. Он расположится в границах улиц им. Георгия Жукова, им. Юрия Радоняка, им. Геннадия Казаджиева и Восточного обхода Краснодара — в 30 минутах от парка «Краснодар» и 40 минутах от центра города.

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Микрорайон «Сюжеты» рассчитан на проживание порядка 4 тысяч человек. На площади 17 га разместятся четыре дома в 9–18 этажей. Жителям будут доступны два детских сада на 500 мест, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учеников, школа искусств, спортивно-игровой комплекс, спортивные площадки, прогулочный бульвар. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрен собственный пункт полиции. Настоящим сердцем территории станет сквер со сценой.

Как писали Юга.ру, Краснодар занял третье место в списке российских городов с самым большим количеством кофеен.

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