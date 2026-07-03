Символическая цена — реальные эмоции. «Роза Хутор» приглашает семьи на подъемники всего за 1 рубль

Курорт «Роза Хутор» подготовил щедрый подарок ко Дню семьи, любви и верности. С 7 по 9 июля многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и семьи участников СВО смогут воспользоваться прогулочным билетом на подъемники всего за 1 рубль.

По льготному билету можно отправиться в увлекательное путешествие по канатным дорогам курорта, подняться на высоту «Роза Пик» и посетить парк водопадов «Менделиха» — заповедный уголок с реликтовым лесом и оборудованными экотропами.

Билеты будут иметь специальный штамп, который дает право на бесплатное посещение территории Сочинского национального парка, так что оформлять отдельный пропуск не понадобится.

Приобрести билеты можно в кассах курорта в Роза Долине. Для оформления потребуются паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта детей, а также документы, подтверждающие право на льготу. Семьям с детьми с ОВЗ понадобится заключение ПМПК и (при наличии) справка об инвалидности. Семьям участников СВО — удостоверение или справка участника СВО и документы, подтверждающие статус членов семьи.