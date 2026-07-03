Символическая цена — реальные эмоции. «Роза Хутор» приглашает семьи на подъемники всего за 1 рубль
Ко Дню семьи, любви и верности «Роза Хутор» запускает праздничную акцию для семей
Курорт «Роза Хутор» подготовил щедрый подарок ко Дню семьи, любви и верности. С 7 по 9 июля многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и семьи участников СВО смогут воспользоваться прогулочным билетом на подъемники всего за 1 рубль.
По льготному билету можно отправиться в увлекательное путешествие по канатным дорогам курорта, подняться на высоту «Роза Пик» и посетить парк водопадов «Менделиха» — заповедный уголок с реликтовым лесом и оборудованными экотропами.
Билеты будут иметь специальный штамп, который дает право на бесплатное посещение территории Сочинского национального парка, так что оформлять отдельный пропуск не понадобится.
Приобрести билеты можно в кассах курорта в Роза Долине. Для оформления потребуются паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта детей, а также документы, подтверждающие право на льготу. Семьям с детьми с ОВЗ понадобится заключение ПМПК и (при наличии) справка об инвалидности. Семьям участников СВО — удостоверение или справка участника СВО и документы, подтверждающие статус членов семьи.
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Праздничная программа на 8 июля
В 10:00 в Горной Олимпийской деревне (на высоте 1100 метров) начнется большая семейная зарядка. Участники получат купоны на бесплатный коктейль в баре Dr. Herbarius Smith и скидку в ресторан «Груша». В 10:00 и 14:00 центр активного отдыха «Роза Хутор» организует бесплатные семейные походы по тропе «Озерный траверс» — требуется прогулочный билет и предварительная запись по телефону +7 (938) 888-02-14.
В Роза Долине с 12:00 до 16:00 пройдут квесты и розыгрыши призов. В числе подарков — сертификаты на мастер-классы в детский клуб «Роза Хутор», билеты в Музей археологии и семейный парк развлечений «Йети Парк». В 13:00 шеф-повар ресторана Modus проведет паэлья-шоу.
В интерактивном этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 состоятся бесплатные экскурсии «Любить по-русски» — гостям расскажут о свадебных обрядах разных народов.
Спецпредложения на развлечения
8 июля на курорте будет действовать акция «три билета по цене двух» на посещение подвесных мостов и высокогорных качелей. Также семьи смогут воспользоваться 20% скидкой на летний тюбинг, колесо обозрения и «Хаски Хутор». В парке альпак «Пача Мама» предложат мастер-класс по приготовлению перуанской пиццы, фотосессии и завтраки с альпаками.
В Сириусе одним из главных событий праздника станет концерт артистов Молодежной оперной программы Большого театра. Он пройдет 8 июля в концертном центре «Сириус». В программе — шедевры камерной лирики Чайковского и Рахманинова, а также сцены и арии из опер «Война и мир», «Алеко», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Иоланта».
Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» запустили программу по ориентированию в горах для детей.