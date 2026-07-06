Выбираем часы Casio. Эксперт рассказывает, где купить оригинал в Краснодаре и на что обратить внимание

Часы в обзоре — от популярных повседневных моделей до элегантных и лимитированных серий

Специально для Юга.ру часовой эксперт AllTime Юлия Берн рассказала о ярких представителях ассортимента Casio и дала несколько советов по выбору.

Злые языки дразнят японские часы Casio «калькуляторами», но недоговаривают подробности. В 1970-х Casio представила первые электронные часы с автоматическим календарем, в 1980-х — неубиваемые G-Shock, в 1990-х — часы с GPS, в 2020-х — защищенные смарт-часы. Компания сразу сделала ставку на практичные кварцевые механизмы и до сих пор остается верна себе. Сегодня в каталоге «Касио» представлены разные модели: от спортивных и доступных до костюмных и шедевров ручной работы.

Часы G-Shock — одна из самых популярных спортивных серий, для многих ставшая повседневной. В топе моего личного рейтинга «Шоков» — модель GBD-200-1ER и ее цветные версии. Черный MIP-дисплей красив и, в отличие от традиционного LCD, хорошо читается. Кроме обычных функций, есть синхронизация с телефоном для настройки и уведомлений. В отличие от смарт-часов, GBD-200 не нужно заряжать (батарейки хватает на 2–4 года).

На втором месте классика — компактные G-Shock 50xx и 56xx со сдержанным дизайном. В этих линейках найдутся варианты на любой вкус: пластик, сталь, титан, с ремешками или браслетами. Семейство пополняется — например, недавно вышла лимитированная версия из биопластика с магнитным (!) ремешком DW-5600MNC-1.

Тонкие эффектные CasiOak — вероятно, почти такие же популярные, как 50xx/56xx. Есть модели из пластика с карбоном и стальным безелем (GM-2100-1AER, GM-2100B-3AER или GM-2100BB-1A), полностью стальные (GM-2110D-7A) и топовые GM-B2100BT-1A. Их единственный минус, по моему мнению, — маленькие и потому не очень удобные LCD-экраны.

Бывают и солидные люксовые G-Shock — обычно аналоговые и в металлическом корпусе. Попроще, как GST-B100D-1A, и подороже, как MTG-B3000D-1AER.