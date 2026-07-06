Выбираем часы Casio. Эксперт рассказывает, где купить оригинал в Краснодаре и на что обратить внимание

Реклама ИП Саванеев Вячеслав Владимирович ИНН: 501004383504 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKo5
Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено магазином AllTime
    © Фото предоставлено магазином AllTime

Часы в обзоре — от популярных повседневных моделей до элегантных и лимитированных серий

Специально для Юга.ру часовой эксперт AllTime Юлия Берн рассказала о ярких представителях ассортимента Casio и дала несколько советов по выбору.

Злые языки дразнят японские часы Casio «калькуляторами», но недоговаривают подробности. В 1970-х Casio представила первые электронные часы с автоматическим календарем, в 1980-х — неубиваемые G-Shock, в 1990-х — часы с GPS, в 2020-х — защищенные смарт-часы. Компания сразу сделала ставку на практичные кварцевые механизмы и до сих пор остается верна себе. Сегодня в каталоге «Касио» представлены разные модели: от спортивных и доступных до костюмных и шедевров ручной работы. 

Часы G-Shockодна из самых популярных спортивных серий, для многих ставшая повседневной. В топе моего личного рейтинга «Шоков» — модель GBD-200-1ER и ее цветные версии. Черный MIP-дисплей красив и, в отличие от традиционного LCD, хорошо читается. Кроме обычных функций, есть синхронизация с телефоном для настройки и уведомлений. В отличие от смарт-часов, GBD-200 не нужно заряжать (батарейки хватает на 2–4 года).

На втором месте классика — компактные G-Shock 50xx и 56xx со сдержанным дизайном. В этих линейках найдутся варианты на любой вкус: пластик, сталь, титан, с ремешками или браслетами. Семейство пополняется — например, недавно вышла лимитированная версия из биопластика с магнитным (!) ремешком DW-5600MNC-1.

Тонкие эффектные CasiOak — вероятно, почти такие же популярные, как 50xx/56xx. Есть модели из пластика с карбоном и стальным безелем (GM-2100-1AER, GM-2100B-3AER или GM-2100BB-1A), полностью стальные (GM-2110D-7A) и топовые GM-B2100BT-1A. Их единственный минус, по моему мнению, — маленькие и потому не очень удобные LCD-экраны.

Бывают и солидные люксовые G-Shock — обычно аналоговые и в металлическом корпусе. Попроще, как GST-B100D-1A, и подороже, как MTG-B3000D-1AER.

В бюджетной категории есть Vintage — культовая линейка с модным вайбом 1980-х (A-158WA-1, A159WA-N1 или, например, A-168WA-1). Ее модельный ряд часто обновляется (из свежего — A159WEVJ-2 с традиционным японским орнаментом).

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Линейки Beside и Collection легендами не назовешь, зато цена и функционал сбалансированы. Как пример — универсальные мужские MTP-V001D-1B на браслете или элегантные LTP-V007L-7B2 и LTP-V007D-7B в стиле Cartier Tank. Доступная замена «Шокам» — новые AE-1600HX-1B и AE-1600HX-3A. Функции примерно те же, защита ниже, но на все бытовые ситуации хватает, да и читаемость большого экрана лучше.

Среднебюджетная линейка Edifice — золотая середина Casio. Здесь лучше выбирать модели с сапфировым стеклом: в отличие от минерального, оно не царапается. Мой фаворит — 108-я серия: тонкий корпус, современный дизайн, большой выбор цветов. У 570-й серии все те же достоинства плюс хронограф и солнечная батарея.

Также мне нравятся модели Lineage LCW со сдержанным, неярким дизайном. Их стоимость выше, чем у многих Edifice, но зато есть удобный дисплей, ситуативно полезная радиосинхронизация времени и солнечная батарея, а также выбор между сталью и легким титаном.

В премиальном сегменте — Casio Oceanus, которые по функциональности и качеству обходят «швейцарцев» равной стоимости. У них стильный аналоговый дизайн, вечный календарь и солнечная батарея. Можно присмотреться к трехстрелочникам: универсальному стальному T200 с Bluetooth и элегантному титановому S100.

Купить оригинальные часы Casio в Краснодаре сегодня возможно в магазине AllTime.ru, расположенном по адресу: ул. Красная, д. 65. Здесь представлен широкий ассортимент бренда, а если интересующей модели нет в наличии, ее привезут бесплатно и оперативно. Сеть является официальным представителем Casio, который получает новинки и лимитированные серии, включая Oceanus.

Что касается подделок, их на рынке немало, и не каждую можно опознать без специальных навыков. Чтобы покупка радовала, рекомендую обращаться к официальным дилерам бренда.

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