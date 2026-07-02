«Берет рутину на себя». Половина профессиональных продавцов Авито получила доступ к ИИ-ассистенту

Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
    © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com

После закрытого тестирования с Ави Pro могут работать 500 тысяч профессиональных продавцов. До конца лета доступ откроется для всей их аудитории

Авито масштабирует тестирование ИИ-ассистента для профессиональных продавцов: Ави Pro стал доступен для 50% аудитории (500 тысяч пользователей). Модель встроена в личный кабинет и бесплатна для пользователей.

Ави Pro умеет смотреть на всю воронку продаж от показов в поиске до контактов с покупателем и связывать каждый этап с тем, что на него влияет: контентом, позицией в поиске, ценой или продвижением. Он анализирует продажи по более чем 50 метрикам на каждом этапе, опираясь сразу на два слоя данных: на данные всей платформы (цены, поведение покупателей в нише) и на данные конкретного продавца.

ИИ-ассистент видит, что происходит с конкретным объявлением: на какой позиции оно стоит в поиске, попадает ли в зону, до которой покупатели в этой нише долистывают выдачу, как оно выглядит на фоне конкурентов и где теряется конверсия — вплоть до контактов и сделок. А затем показывает продавцу именно тот шаг, который тормозит продажи, а не советует «в среднем по рынку».

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«Продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком, копирайтером. В одиночку держать все это под контролем тяжело, поэтому Ави Pro берет рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с его помощью, не требует доработок. Мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше», — отмечает управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.

Внутри Ави Pro — несколько ИИ-агентов. Продавец задает вопрос, а система определяет суть задачи и передает ее нужному агенту. Сейчас доступны четыре основных сценария работы:

  • Анализ статистики и эффективности объявлений.
  • Генерация и улучшение контента (тексты, описания).
  • Персональные рекомендации по продвижению.
  • Ответы на справочные вопросы по базе знаний Авито.

Как отмечают в Авито, компания продолжит наращивать качество ИИ-агентов для продавцов, и рекомендации будут становиться все более точными. В будущем Ави Pro научится не только отвечать на вопросы, но и фоном анализировать показатели аккаунта, оперативно сообщать о проблемах и точках роста, работать со всем каталогом сразу. Также платформа тестирует ИИ-ассистента Ави для покупателей, который упростит взаимодействие с платформой.

Как писали Юга.ру, пользователи Авито теперь могут создавать объявления о продаже одежды по фотографии.

Авито Интернет Искусственный интеллект Технологии Торговля

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