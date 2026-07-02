«Берет рутину на себя». Половина профессиональных продавцов Авито получила доступ к ИИ-ассистенту

После закрытого тестирования с Ави Pro могут работать 500 тысяч профессиональных продавцов. До конца лета доступ откроется для всей их аудитории

Авито масштабирует тестирование ИИ-ассистента для профессиональных продавцов: Ави Pro стал доступен для 50% аудитории (500 тысяч пользователей). Модель встроена в личный кабинет и бесплатна для пользователей.

Ави Pro умеет смотреть на всю воронку продаж от показов в поиске до контактов с покупателем и связывать каждый этап с тем, что на него влияет: контентом, позицией в поиске, ценой или продвижением. Он анализирует продажи по более чем 50 метрикам на каждом этапе, опираясь сразу на два слоя данных: на данные всей платформы (цены, поведение покупателей в нише) и на данные конкретного продавца.

ИИ-ассистент видит, что происходит с конкретным объявлением: на какой позиции оно стоит в поиске, попадает ли в зону, до которой покупатели в этой нише долистывают выдачу, как оно выглядит на фоне конкурентов и где теряется конверсия — вплоть до контактов и сделок. А затем показывает продавцу именно тот шаг, который тормозит продажи, а не советует «в среднем по рынку».