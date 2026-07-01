Уралсиб разыграет автомобиль за покупки по кредитной карте

Уралсиб запустил акцию «Розыгрыш автомобиля за покупки» — клиенты, совершающие покупки по кредитным картам банка с 1 июля по 31 августа, участвуют в розыгрыше автомобиля BELGЕE X50

Участие в розыгрыше принимают новые и действующие пользователи кредиток Уралсиба, совершившие в период действия акции покупки по карте на сумму не менее 2000 рублей. Вероятность выигрыша можно увеличить, совершая новые транзакции и выполняя индивидуальные задания.

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Период проведения акции — с 1 июля по 31 августа 2026 года. Победителя определят случайным образом до 15 октября, а приз вручат — до 30 ноября. Карточный счет должен быть открытым до момента вручения приза.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы здесь (в разделе Частным лицам/Кредитные карты/«120 дней на максимум»). Узнать подробности об акции, а также о продуктах и услугах Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.