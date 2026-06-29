Кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов на авто без первоначального взноса

Автокредит банка Уралсиб занял первое место в июньском рейтинге лучших программ на покупку новых машин без первоначального взноса

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели условия займов в российских банках из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении исследования эксперты учли: величину процентных ставок и их диапазон;

размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;

условия снижения ставки, включая платную опцию;

срок кредитования и его максимальную сумму;

требования к страхованию;

льготы для различных категорий клиентов. Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.