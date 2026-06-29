Кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов на авто без первоначального взноса
Автокредит банка Уралсиб занял первое место в июньском рейтинге лучших программ на покупку новых машин без первоначального взноса
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели условия займов в российских банках из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.
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При составлении исследования эксперты учли:
- величину процентных ставок и их диапазон;
- размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
- условия снижения ставки, включая платную опцию;
- срок кредитования и его максимальную сумму;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов.
Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга самых выгодных кредиток.
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