Кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов на авто без первоначального взноса

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKnz
Краснодарский край, Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредит банка Уралсиб занял первое место в июньском рейтинге лучших программ на покупку новых машин без первоначального взноса

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели условия займов в российских банках из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения. 

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При составлении исследования эксперты учли:

  • величину процентных ставок и их диапазон;
  • размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
  • условия снижения ставки, включая платную опцию;
  • срок кредитования и его максимальную сумму;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга самых выгодных кредиток.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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