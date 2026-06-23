Национальный форум «Дело спецтехники» соберет более 100 спикеров и 30 компаний-участников. Темой станет трансформация отрасли

Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
    © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com

Стратегическим партнером мероприятия, которое пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября, выступит Авито Спецтехника

Национальный форум «Дело спецтехники» НАДДиПС пройдет в Москве на площадке «Лукойл Арена» с 29 сентября по 1 октября 2026 года. В форуме примут участие производители, дилеры, дистрибьюторы, представители регуляторов, сервисные компании, поставщики технологий, лизинговые организации.

Организатор мероприятия — Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС), в которую входит 51 компания, занимающаяся производством, продажей и обслуживанием строительной техники и оборудования. Стратегическим партнером выступит цифровая платформа Авито Спецтехника, которая объединяет продавцов, покупателей, арендодателей и арендаторов техники.

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По словам директора направления «Спецтехника» в Авито Максима Мажуги, рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию: «Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. Мы видим эти изменения через данные о спросе, предложении, поведении участников рынка. И понимаем, насколько востребованы качественная аналитика, обмен опытом и совместный поиск решений. Именно благодаря объединению экспертизы, открытой дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса».

Форум станет площадкой для открытого диалога всех сторон, вовлеченных в производство, дистрибуцию и эксплуатацию специальной техники. Участники обсудят, что ожидает отрасль в ближайшие годы, какие изменения уже происходят сегодня и какие механизмы позволят адаптироваться к новой реальности. В центре внимания окажутся перспективы рынка, локализация производства, цифровизация и новые технологии, вопросы эксплуатации и сервисного обслуживания техники, управление парком, нормативное регулирование, кадровый потенциал и развитие профессионального сообщества.

Мероприятие объединит три ключевых направления:

  • Выставка спецтехники — 20 000 м² экспозиции, 18 тематических разделов выставки, включая площадку для заключения контрактов, более 50 участников и свыше 30 брендов техники.
  • Деловая программа — трехдневная программа с участием более 100 спикеров, более 10 000 слушателей, свыше 30 компаний-участников, 20 сессий и 11 мероприятий.
  • Премия «Дело спецтехники 2026» — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли, включающее 10+ номинаций, а также нетворкинг и фуршет.

Как писали Юга.ру, на Авито появилась биржа грузоперевозок для малого и среднего бизнеса.

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