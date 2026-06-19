Автокредит Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших займов на покупку машины с пробегом

Автокредитование от банка Уралсиб заняло седьмое место в рейтинге лучших программ на покупку авто с пробегом в мае

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия программ в российских банках из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 апреля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.



При составлении исследования эксперты учли: процентные ставки и их диапазон;

размер первоначального взноса и его влияние на ставку;

срок и максимальную сумму кредитования;

размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;

возможности снижения ставки, включая платную опцию;

требования к страхованию;

льготы для различных категорий клиентов.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности о займе на покупку авто и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба и по телефону 8-800-250-57-57.