Автокредит Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших займов на покупку машины с пробегом
Автокредитование от банка Уралсиб заняло седьмое место в рейтинге лучших программ на покупку авто с пробегом в мае
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия программ в российских банках из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 апреля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении исследования эксперты учли:
- процентные ставки и их диапазон;
- размер первоначального взноса и его влияние на ставку;
- срок и максимальную сумму кредитования;
- размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
- возможности снижения ставки, включая платную опцию;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов.
Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также непосредственно в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности о займе на покупку авто и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с длинным льготным периодом.
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