Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом? Список адресов

Телеграм-канал «Краснодартеплоэнерго» сообщил, что в Краснодаре продолжаются профилактические работы на теплосетях, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону. В связи с этим с 19 июня по 2 июля отключат горячую воду в поселке Российском.



Ресурса не будет по адресам:

проезд Тверской, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

улица Волховская, 2, 4/6, 8, 12;

улица Комарова, 17, 19;

16-й Полевой участок, 7;

1—2-е отделение Российский, 6/11 отделение, 7/8 отделение, 12.

Также с 22 июня по 5 июля горячее водоснабжение временно ограничат на улице Заполярной, 35/8.