Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом? Список адресов
Краснодарские теплоснабжающие компании поделились графиком отключений горячей воды на июнь, июль и август
Телеграм-канал «Краснодартеплоэнерго» сообщил, что в Краснодаре продолжаются профилактические работы на теплосетях, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону. В связи с этим с 19 июня по 2 июля отключат горячую воду в поселке Российском.
Ресурса не будет по адресам:
- проезд Тверской, 1, 3, 4, 5, 6, 7;
- улица Волховская, 2, 4/6, 8, 12;
- улица Комарова, 17, 19;
- 16-й Полевой участок, 7;
- 1—2-е отделение Российский, 6/11 отделение, 7/8 отделение, 12.
Также с 22 июня по 5 июля горячее водоснабжение временно ограничат на улице Заполярной, 35/8.
В Краснодаре в июне начали отключать горячую воду:
У поставщика ресурса ООО «Краснодартеплосеть» ремонты распределены на несколько этапов, которые продлятся до конца лета:
- с 23 июня по 7 июля: улица Гаражная, 81/4;
- с 7 по 21 июля: улица Генерала Трошева, 22;
- с 28 июля по 11 августа: котельные на улице Монтажников, 3/3, и на Ростовском шоссе, 12/7.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре более 170 домов до 28 июня остались без горячей воды.