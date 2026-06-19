Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом? Список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарские теплоснабжающие компании поделились графиком отключений горячей воды на июнь, июль и август

Телеграм-канал «Краснодартеплоэнерго» сообщил, что в Краснодаре продолжаются профилактические работы на теплосетях, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону. В связи с этим с 19 июня по 2 июля отключат горячую воду в поселке Российском.

Ресурса не будет по адресам:

  • проезд Тверской, 1, 3, 4, 5, 6, 7;
  • улица Волховская, 2, 4/6, 8, 12;
  • улица Комарова, 17, 19;
  • 16-й Полевой участок, 7;
  • 1—2-е отделение Российский, 6/11 отделение, 7/8 отделение, 12.

Также с 22 июня по 5 июля горячее водоснабжение временно ограничат на улице Заполярной, 35/8.

В Краснодаре в июне начали отключать горячую воду:

У поставщика ресурса ООО «Краснодартеплосеть» ремонты распределены на несколько этапов, которые продлятся до конца лета:

  • с 23 июня по 7 июля: улица Гаражная, 81/4;
  • с 7 по 21 июля: улица Генерала Трошева, 22;
  • с 28 июля по 11 августа: котельные на улице Монтажников, 3/3, и на Ростовском шоссе, 12/7.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре более 170 домов до 28 июня остались без горячей воды.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар общество

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Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом? Список адресов
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