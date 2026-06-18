В Краснодаре и других городах-миллионниках сокращается разница в цене между первичным и вторичным жильем

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото lookstudio с сайта https://www.magnific.com
    © Фото lookstudio с сайта https://www.magnific.com

Квартиры на вторичном рынке остаются выгоднее в большинстве крупных городов, но условия между категориями постепенно выравниваются

По данным аналитического центра Авито Недвижимости, озвученным на форуме «Движение», в крупных городах России сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Самая заметная динамика отмечается в Нижнем Новгороде (с 21% до 15%), Перми (с 29% до 24%), Уфе (с 25% до 21%), а также Казани (с 17% до 13%). В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%.

  • © Изображение предоставлено Авито Недвижимость
    © Изображение предоставлено Авито Недвижимость

Как рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин, у тренда есть несколько причин: «Во-первых, сегмент новостроек переживает адаптацию после изменений программы «Семейная ипотека». Девелоперы сохраняют цены, сопоставимые с прошлогодними, а в части проектов используют дополнительные скидки для стимуляции спроса. Благоприятные рыночные условия для собственников в свою очередь ведут к росту средней стоимости квадрата на вторичном рынке — на данный момент умеренному в большинстве регионов. Частично это связано с вымыванием более доступных объектов из предложения — покупатели приобретают их в первую очередь, а новые варианты появляются в продаже уже по более высокой цене».

Руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева отметила, что застройщики находили и будут находить своего покупателя: «Спрос на новостройки среди россиян поддерживается разнообразием программ кредитования, в том числе льготными. Кроме того, девелоперы активнее конкурируют за покупателя рассрочками, актуальными планировками, высоким качеством придомовой территории и окружения». 

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Промежуточную позицию между классическими новостройками и более возрастным фондом занимает «новая вторичка» — жилье в доме не старше 5 лет. Среди крупных городов наибольшая доля таких объектов — почти каждая третья квартира на вторичном рынке — доступна на витрине Авито Недвижимости в Ростове-на-Дону. В Москве и Краснодаре — это почти каждый четвертый лот, в Новосибирске и Уфе — каждый пятый. Наиболее сильный рост доли «новой вторички» в предложении площадки за первые пять месяцев 2026 произошел в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске, Воронеже.

«Новая вторичка», как правило, доступнее новостроек по цене и при этом максимально приближена к ним по другим характеристикам. Такое жилье сочетает продуманные планировки, свежий ремонт в квартире, минимальный износ дома, часто высокое качество придомовой территории и инфраструктуры, а также возможность сэкономить на ремонте и переехать сразу после приобретения. Это особенно привлекательный вариант для покупателей, которые не рассчитывают на субсидируемую государством ипотеку», — добавила Ольга Клещеева.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей.

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