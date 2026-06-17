Пейзаж вместо серой стены. В ростовском парке им. М. Горького появился новый эко-мурал «Сберегаем вместе»

Масштабное изображение реки Дон будет напоминать гостям и жителям города о красоте донской природы и ее ценности

В парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось торжественное открытие экологического мурала «Сберегаем вместе», посвященного главной водной артерии региона — реке Дон. Идея объединила профессиональных художников и юных ростовчан: вместе они создали масштабное изображение, которое не только украшает пространство парка, но и напоминает жителям о ценности богатой донской природы.

Экологическую инициативу реализовал Сбер при поддержке регионального минприроды, городской администрации, ростовского отделения Русского географического общества, Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета и парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алексей Гринев, открытие мурала — не разовая акция, а часть большой системной работы по экологическому просвещению: «Когда в обычный будний день человек видит не серую стену, а живописный донской пейзаж, он невольно задумывается о том, как прекрасен наш край и как он нуждается в защите. Изображение реки Дон здесь, в сердце Ростова, будет ежедневно напоминать о том, насколько уникальна и богата наша природа и как важно относиться к ней бережно».