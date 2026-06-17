Пейзаж вместо серой стены. В ростовском парке им. М. Горького появился новый эко-мурал «Сберегаем вместе»
Масштабное изображение реки Дон будет напоминать гостям и жителям города о красоте донской природы и ее ценности
В парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось торжественное открытие экологического мурала «Сберегаем вместе», посвященного главной водной артерии региона — реке Дон. Идея объединила профессиональных художников и юных ростовчан: вместе они создали масштабное изображение, которое не только украшает пространство парка, но и напоминает жителям о ценности богатой донской природы.
Экологическую инициативу реализовал Сбер при поддержке регионального минприроды, городской администрации, ростовского отделения Русского географического общества, Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета и парка культуры и отдыха им. М. Горького.
Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алексей Гринев, открытие мурала — не разовая акция, а часть большой системной работы по экологическому просвещению: «Когда в обычный будний день человек видит не серую стену, а живописный донской пейзаж, он невольно задумывается о том, как прекрасен наш край и как он нуждается в защите. Изображение реки Дон здесь, в сердце Ростова, будет ежедневно напоминать о том, насколько уникальна и богата наша природа и как важно относиться к ней бережно».
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Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил, что экология и сохранение природы являются неотъемлемой частью человекоцентричной стратегии банка: «Ежегодно наши волонтеры участвуют в озеленении городов и районов Ростовской области, помогают очищать водоемы и реки, сохранять исчезающую донскую породу лошадей и многое другое. Эко-мурал, открытый в парке Горького — особенный проект, созданный вместе с детьми. Через творчество мы транслируем важнейшие ценности — любовь к родному краю и ответственность за его будущее».
Сбер на протяжении нескольких лет реализует на Дону масштабные экологические и социальные проекты. Сейчас в регионе действует мощное волонтерское движение, объединяющее более 500 сотрудников банка. Особое внимание уделяется развитию экологического туризма — Сбер уже помог обустроить экологические тропы в Горненском заказнике и хуторе Старозолотовском. В этом году список эко-маршрутов, созданных банком во взаимодействии с органами власти, дополнится тропой на Раздорских склонах в Усть-Донецком районе.
Как ранее сообщали Юга.ру, ростовчане подписали обращение против религиозной застройки старинного родника.