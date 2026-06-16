В Краснодарском крае Сбер помог клиентам уберечь от мошенников более 550 млн рублей

Антифрод-технологии банка, бдительность и профессионализм сотрудников офисов и службы безопасности Сбера помогли предотвратить хищение у жителей Кубани более 550 млн рублей по итогам пяти месяцев текущего года.

Как рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, самыми популярными схемами мошенничества были звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждения, Пенсионного Фонда или под предлогом курьерской доставки: «Цель звонка зачастую одна — убедить перевести деньги на якобы «безопасный» счет».

Сегодня также распространены сценарии для обмана на тему ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники. Злоумышленники выманивают код из СМC, который потом используют для входа в личный кабинет Госуслуг. Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками силовых структур и под предлогом декларирования денежных средств выманивают сбережения ― в таких сценариях, как правило, просят передать деньги и ценности через курьеров.

Если незнакомцы, кем бы они не представились, торопят вас совершить какое-либо действие с финансами, не спешите принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими либо свяжитесь с банком. Когда в телефонном разговоре или в мессенджере просят назвать персональные данные, данные банковских карт, код из СМС — это однозначно мошенники. Немедленно прекратите диалог.