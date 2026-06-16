В Краснодарском крае Сбер помог клиентам уберечь от мошенников более 550 млн рублей
В числе самых популярных схем — звонки от имени управляющей компании, медучреждения, Пенсионного Фонда и курьерской службы
Антифрод-технологии банка, бдительность и профессионализм сотрудников офисов и службы безопасности Сбера помогли предотвратить хищение у жителей Кубани более 550 млн рублей по итогам пяти месяцев текущего года.
Как рассказала Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, самыми популярными схемами мошенничества были звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждения, Пенсионного Фонда или под предлогом курьерской доставки: «Цель звонка зачастую одна — убедить перевести деньги на якобы «безопасный» счет».
Сегодня также распространены сценарии для обмана на тему ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники. Злоумышленники выманивают код из СМC, который потом используют для входа в личный кабинет Госуслуг. Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками силовых структур и под предлогом декларирования денежных средств выманивают сбережения ― в таких сценариях, как правило, просят передать деньги и ценности через курьеров.
Если незнакомцы, кем бы они не представились, торопят вас совершить какое-либо действие с финансами, не спешите принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими либо свяжитесь с банком. Когда в телефонном разговоре или в мессенджере просят назвать персональные данные, данные банковских карт, код из СМС — это однозначно мошенники. Немедленно прекратите диалог.
Читайте также:
Сегодня эффективность антифрод-системы Сбера достигает 99,99% — базово она работает для всех клиентов по умолчанию. Повысить защиту поможет раздел «Безопасность» (иконка «Щит») в приложении СберБанк Онлайн, в котором представлены более 20 сервисов безопасности, включая бесплатные «Определитель номера» и «Антивирус».
В этом же разделе доступен сервис «Сообщить о мошеннике». Через него можно передать подозрительный номер телефона, данные карты преступника или ссылку на фальшивый сайт. После проверки информация попадет в общую базу, что усилит защиту и не даст мошенникам использовать эти ресурсы снова. Сервис также помогает быстро связаться с представителем банка, если вы уже успели назвать данные карты или код из СМС, — это может предотвратить хищение.
Пользователям также рекомендуется помнить о бдительности и прокачивать свою киберграмотность. Узнать больше о схемах обмана и методах защиты можно на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий».
Как писали Юга.ру, в июне сотрудники Сбера спасли краснодарку от передачи мошенникам 10 млн рублей.