В Уфе три птенца сапсанов Уралсиба получили имена и кольца

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

В Уфе прошло традиционное кольцевание птенцов сапсанов, появившихся на свет в 2026 году на гнездовой площадке на крыше банка Уралсиб

В этом году имена получили две самки и один самец. Птиц назвали Умай, Алтынай и Толпар — в честь образов и символов, связанных с культурой и традициями Башкортостана. 

Самка Умай названа в честь древнетюркской мифической покровительницы детей, семьи и продолжения рода. Имя Алтынай в переводе означает «золотая луна» и символизирует красоту, свет и благородство. Самец Толпар получил имя крылатого коня из башкирской и тюркской мифологии, олицетворяющего силу, скорость и свободу.

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Во время кольцевания орнитологи осмотрели птенцов, замерили, определили их пол и установили специальные кольца с индивидуальными номерами. Кольцевание позволяет отслеживать дальнейшую судьбу птиц, изучать маршруты их перемещений и получать новые данные о популяции сапсанов.

В ближайшие две недели птенцы будут готовиться к первым самостоятельным полетам. После этого молодые сапсаны будут все реже появляться на гнездовой площадке.

Процедура прошла в рамках многолетнего проекта банка Уралсиб по наблюдению за краснокнижными птицами. Онлайн-трансляция с места гнездования ведется с 2019 года и ежегодно собирает тысячи зрителей, которые следят за жизнью сапсанов с момента возвращения пары весной до первых полетов молодых птиц.

За время существования проекта на гнездовой площадке выросли 17 птенцов. Благодаря кольцеванию орнитологам удалось узнать судьбу некоторых из них. Так, самка Сибирь осенью 2024 года была замечена в греческом городе Лариса. Это помогло ученым получить дополнительные данные о путях миграции соколов-сапсанов.

  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Следить за жизнью соколиной семьи и наблюдать за взрослением птенцов можно в сообществе банка Уралсиб во «ВКонтакте». Онлайн-трансляция будет доступна еще около двух недель, после чего сезон завершится до следующей весны.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,3 раза.

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